Алаудинов дал прогноз действий ВСУ под Курском на фоне визита Зеленского в США

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США можно ожидать активизации боевых действий в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«Все Курское направление стабильно движется вперед… Нам нужно ожидать (в связи с визитом Зеленского в США — прим. URA.RU) активизации боевых действий. Последние ресурсы, что у них [Украины] есть, они попытаются куда-нибудь закинуть, чтобы себя показать, что они якобы что-то могут», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале.
По его словам, на Донецком направлении армия России уже достигла серьезных результатов. Он подчеркивает, что понемногу фронт противника начинает «проваливаться» и Украина сейчас может только задействовать последние резервы.
В ночь с 22 на 23 сентября Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где он собирается обсудить вопросы использования оружия и энергетические потребности Украины. Он примет участие в ряде встреч с руководителями компаний США по данным вопросам, а также встретится с американским лидером Джо Байденом.
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