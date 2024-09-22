22 сентября 2024

Алаудинов дал прогноз действий ВСУ под Курском на фоне визита Зеленского в США

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Алаудинова, можно ожидать активизации ВСУ
По словам Алаудинова, можно ожидать активизации ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США можно ожидать активизации боевых действий в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Все Курское направление стабильно движется вперед… Нам нужно ожидать (в связи с визитом Зеленского в США — прим. URA.RU) активизации боевых действий. Последние ресурсы, что у них [Украины] есть, они попытаются куда-нибудь закинуть, чтобы себя показать, что они якобы что-то могут», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале.

По его словам, на Донецком направлении армия России уже достигла серьезных результатов. Он подчеркивает, что понемногу фронт противника начинает «проваливаться» и Украина сейчас может только задействовать последние резервы.

В ночь с 22 на 23 сентября Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где он собирается обсудить вопросы использования оружия и энергетические потребности Украины. Он примет участие в ряде встреч с руководителями компаний США по данным вопросам, а также встретится с американским лидером Джо Байденом.

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На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США можно ожидать активизации боевых действий в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. «Все Курское направление стабильно движется вперед… Нам нужно ожидать (в связи с визитом Зеленского в США — прим. URA.RU) активизации боевых действий. Последние ресурсы, что у них [Украины] есть, они попытаются куда-нибудь закинуть, чтобы себя показать, что они якобы что-то могут», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. По его словам, на Донецком направлении армия России уже достигла серьезных результатов. Он подчеркивает, что понемногу фронт противника начинает «проваливаться» и Украина сейчас может только задействовать последние резервы. В ночь с 22 на 23 сентября Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где он собирается обсудить вопросы использования оружия и энергетические потребности Украины. Он примет участие в ряде встреч с руководителями компаний США по данным вопросам, а также встретится с американским лидером Джо Байденом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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