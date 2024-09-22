Зеленский прибыл в Нью-Йорк для обсуждения энергетических вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где он собирается обсудить энергетические потребности страны. Об этом сообщил «Укринформ».
«Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН... Там у него будет ряд встреч с руководителями компаний США, с которыми он обсудит обеспечение энергетических потребностей Украины», — передает агентство.
Также Зеленский планирует встретиться с лидером США Джо Байденом, чтобы представить ему некий «план победы». Согласно сообщениям американской прессы, одним из главных пунктов этого плана станет разрешение на удары вглубь России западным оружием.
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