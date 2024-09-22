Курганское ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение на пять дней

МЧС обратилось к курганцам из-за высокой пожарной опасности
В Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области.
«С 23 по 27 сентября местами по Курганской области ожидается высокая пожарная опасность. Соблюдайте меры пожарной безопасности! При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидаются новые заморозки. Температура ночью с 24 по 26 сентября опустится до -3 градусов.
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