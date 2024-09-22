22 сентября 2024

Курганское ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение на пять дней

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС обратилось к курганцам из-за высокой пожарной опасности
МЧС обратилось к курганцам из-за высокой пожарной опасности Фото:

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. 

«С 23 по 27 сентября местами по Курганской области ожидается высокая пожарная опасность. Соблюдайте меры пожарной безопасности! При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — говорится на сайте регионального ГУ МЧС. 

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидаются новые заморозки. Температура ночью с 24 по 26 сентября опустится до -3 градусов. 

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В Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области.  «С 23 по 27 сентября местами по Курганской области ожидается высокая пожарная опасность. Соблюдайте меры пожарной безопасности! При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — говорится на сайте регионального ГУ МЧС.  Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ожидаются новые заморозки. Температура ночью с 24 по 26 сентября опустится до -3 градусов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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