ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

23 сентября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Переводы средств за рубеж для физических лиц ограничены до марта 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный банк России до 31 марта 2025 продлил ограничения на перевод денег в зарубежные страны для физических лиц. Об этом говорится на сайте ЦБ. «Центробанк продлил еще на полгода (до 31 марта 2025) ограничения на перевод физлицами средств за рубеж», — говорится на сайте. Также сохраняется лимит до 10 тысяч рублей на перечисления через системы денежных переводов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк России до 31 марта 2025 продлил ограничения на перевод денег в зарубежные страны для физических лиц. Об этом говорится на сайте ЦБ. «Центробанк продлил еще на полгода (до 31 марта 2025) ограничения на перевод физлицами средств за рубеж», — говорится на сайте. Также сохраняется лимит до 10 тысяч рублей на перечисления через системы денежных переводов.