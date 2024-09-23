ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Переводы средств за рубеж для физических лиц ограничены до марта 2025 года
Центральный банк России до 31 марта 2025 продлил ограничения на перевод денег в зарубежные страны для физических лиц. Об этом говорится на сайте ЦБ.
«Центробанк продлил еще на полгода (до 31 марта 2025) ограничения на перевод физлицами средств за рубеж», — говорится на
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