ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

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Переводы средств за рубеж для физических лиц ограничены до марта 2025 года Фото:

Центральный банк России до 31 марта 2025 продлил ограничения на перевод денег в зарубежные страны для физических лиц. Об этом говорится на сайте ЦБ.

«Центробанк продлил еще на полгода (до 31 марта 2025) ограничения на перевод физлицами средств за рубеж», — говорится на сайте. Также сохраняется лимит до 10 тысяч рублей на перечисления через системы денежных переводов.

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Центральный банк России до 31 марта 2025 продлил ограничения на перевод денег в зарубежные страны для физических лиц. Об этом говорится на сайте ЦБ. «Центробанк продлил еще на полгода (до 31 марта 2025) ограничения на перевод физлицами средств за рубеж», — говорится на сайте. Также сохраняется лимит до 10 тысяч рублей на перечисления через системы денежных переводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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