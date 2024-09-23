СК возбудил уголовное дело после нападения школьника на одноклассников

23 сентября 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

После событий в иркутской школе возбуждены два уголовных дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком Возбуждено уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР. «Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в Иркутской области. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности», — говорится в сообщении. В Следственном комитете не назвали число пострадавших. Там только заявили, что им оказана вся необходимая помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возбуждено уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР. «Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в Иркутской области. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности», — говорится в сообщении. В Следственном комитете не назвали число пострадавших. Там только заявили, что им оказана вся необходимая помощь.