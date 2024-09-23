СК возбудил уголовное дело после нападения школьника на одноклассников

После событий в иркутской школе возбуждены два уголовных дела
новость из сюжетаИркутский школьник напал на одноклассников с молотком
Возбуждено уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР.
«Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в Иркутской области. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности», — говорится в сообщении. В Следственном комитете не назвали число пострадавших. Там только заявили, что им оказана вся необходимая помощь.
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