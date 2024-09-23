СК возбудил уголовное дело после нападения школьника на одноклассников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
После событий в иркутской школе возбуждены два уголовных дела Фото:
новость из сюжета
Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком

Возбуждено уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР.

«Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в Иркутской области. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности», — говорится в сообщении. В Следственном комитете не назвали число пострадавших. Там только заявили, что им оказана вся необходимая помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возбуждено уголовное дело после нападения школьника на своих одноклассников в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР. «Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в Иркутской области. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности», — говорится в сообщении. В Следственном комитете не назвали число пострадавших. Там только заявили, что им оказана вся необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...