Избиение произошло на улице Дзержинского
В Тюмени мужчина сломал челюсть коллеге из-за просьбы работать быстрее. Инцидент произошел на улице Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«В ходе работы в утреннее время между мужчинами возник спор по поводу выполнения поставленных задач — потерпевший потребовал от него ускорить темп работы. В ответ злоумышленник ударил его кулаком по лицу», — сообщили в пресс-службе полиции.
У тюменца обнаружили перелом нижней челюсти, его коллегу задержали. Возбуждено уголовное дело. Теперь местному жителю грозит до трех лет лишения свободы.
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