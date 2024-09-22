22 сентября 2024

Тюменец сломал челюсть коллеге из-за просьбы работать быстрее

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Избиение произошло на улице Дзержинского
Избиение произошло на улице Дзержинского Фото:

В Тюмени мужчина сломал челюсть коллеге из-за просьбы работать быстрее. Инцидент произошел на улице Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В ходе работы в утреннее время между мужчинами возник спор по поводу выполнения поставленных задач — потерпевший потребовал от него ускорить темп работы. В ответ злоумышленник ударил его кулаком по лицу», — сообщили в пресс-службе полиции.

У тюменца обнаружили перелом нижней челюсти, его коллегу задержали. Возбуждено уголовное дело. Теперь местному жителю грозит до трех лет лишения свободы.

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В Тюмени мужчина сломал челюсть коллеге из-за просьбы работать быстрее. Инцидент произошел на улице Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «В ходе работы в утреннее время между мужчинами возник спор по поводу выполнения поставленных задач — потерпевший потребовал от него ускорить темп работы. В ответ злоумышленник ударил его кулаком по лицу», — сообщили в пресс-службе полиции. У тюменца обнаружили перелом нижней челюсти, его коллегу задержали. Возбуждено уголовное дело. Теперь местному жителю грозит до трех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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