Житель Перми выиграл в лотерею 3 млн рублей и остался без суперприза

Пермяку не хватило цифр для получения суперприза
Житель Перми выиграл 3 млн рублей в государственной лотерее. Об этом сообщили организаторы лотереи в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте».
«Участник из Перми угадал пять чисел в первом игровом поле и одно во втором в лотерее и выиграл 3 млн рублей. Всего одного числа не хватило для того, чтобы забрать суперприз», — сказано в сообщении. Другой информации о лотерейном миллионере из Перми организаторы не разглашают.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году 14 пермяков стали лотерейными миллионерами. Среди них есть выпускник физмата, технолог в металлопроизводственной компании и дачник.
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