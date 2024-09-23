Житель Перми выиграл в лотерею 3 млн рублей и остался без суперприза

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Пермяку не хватило цифр для получения суперприза
Пермяку не хватило цифр для получения суперприза Фото:

Житель Перми выиграл 3 млн рублей в государственной лотерее. Об этом сообщили организаторы лотереи в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте».

«Участник из Перми угадал пять чисел в первом игровом поле и одно во втором в лотерее и выиграл 3 млн рублей. Всего одного числа не хватило для того, чтобы забрать суперприз», — сказано в сообщении. Другой информации о лотерейном миллионере из Перми организаторы не разглашают.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году 14 пермяков стали лотерейными миллионерами. Среди них есть выпускник физмата, технолог в металлопроизводственной компании и дачник.

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Житель Перми выиграл 3 млн рублей в государственной лотерее. Об этом сообщили организаторы лотереи в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте». «Участник из Перми угадал пять чисел в первом игровом поле и одно во втором в лотерее и выиграл 3 млн рублей. Всего одного числа не хватило для того, чтобы забрать суперприз», — сказано в сообщении. Другой информации о лотерейном миллионере из Перми организаторы не разглашают. Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году 14 пермяков стали лотерейными миллионерами. Среди них есть выпускник физмата, технолог в металлопроизводственной компании и дачник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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