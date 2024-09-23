Тюменка накопила 56 штрафов за нарушение ПДД

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Тюменка не в первый раз нарушает ПДД
Тюменка не в первый раз нарушает ПДД Фото:

Жительница Тюмени накопила 56 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Девушку обязали заплатить более 90 тысяч рулей.

«Нарушает, но не платит штрафы. В этот раз: ей пришлось оплатить судебным приставам 56 штрафов на сумму 35 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в сумме 56 тысяч рублей», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что на тюменских дорога водитель иномарки за полтора года 370 раз нарушил ПДД. Машина оформлена на жительницу Екатеринбурга. Автомобиль нарушителя арестовали.

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Жительница Тюмени накопила 56 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Девушку обязали заплатить более 90 тысяч рулей. «Нарушает, но не платит штрафы. В этот раз: ей пришлось оплатить судебным приставам 56 штрафов на сумму 35 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в сумме 56 тысяч рублей», — рассказали в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что на тюменских дорога водитель иномарки за полтора года 370 раз нарушил ПДД. Машина оформлена на жительницу Екатеринбурга. Автомобиль нарушителя арестовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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