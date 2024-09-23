Стала известна личность физрука, обезвредившего восьмиклассника в Балаганске

Shot: 24-летний Александр задержал подростка, напавшего на школу в Балаганске

23 сентября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Нападавшего на школу в Балаганске обезвредил учитель физкультуры, пишет Shot Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком Личность мужчины из Балаганска Иркутской области, обезвредившего восьмиклассника, установлена. Им оказался 24-летний преподаватель физкультуры Александр Бакуров. «13-летнего восьмиклассника обезвредил 24-летний Александр Бакуров», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что мужчина быстро среагировал, отобрал у школьника молотки и удерживал его до приезда полиции. Услышав крики, Александр поспешно вбежал в раздевалку. Там он увидел учеников, которые были напуганы присутствием вооруженного молотками восьмиклассника. Не теряя времени, он обезвредил школьника. Благодаря его оперативным действиям, пострадавшие получили лишь незначительные травмы. Александр является педагогом, активно участвующим в общественных мероприятиях, таких как фестиваль волонтеров «Добро на Байкале», за что был отмечен благодарственной грамотой. Он женат и воспитывает сына, передали в telegram-канале. Утром 23 сентября в школе №1 поселка Балаганск, Иркутской области, 13-летний восьмиклассник совершил нападение на одноклассников. Он вошел в школу с ножом и тремя молотками и напал на трех учеников в раздевалке, ранив их. Учитель физкультуры остановил нападавшего. Пострадавшие получили травмы рук и головы, но были отпущены домой. По факту нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности должностных лиц школы, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Личность мужчины из Балаганска Иркутской области, обезвредившего восьмиклассника, установлена. Им оказался 24-летний преподаватель физкультуры Александр Бакуров. «13-летнего восьмиклассника обезвредил 24-летний Александр Бакуров», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что мужчина быстро среагировал, отобрал у школьника молотки и удерживал его до приезда полиции. Услышав крики, Александр поспешно вбежал в раздевалку. Там он увидел учеников, которые были напуганы присутствием вооруженного молотками восьмиклассника. Не теряя времени, он обезвредил школьника. Благодаря его оперативным действиям, пострадавшие получили лишь незначительные травмы. Александр является педагогом, активно участвующим в общественных мероприятиях, таких как фестиваль волонтеров «Добро на Байкале», за что был отмечен благодарственной грамотой. Он женат и воспитывает сына, передали в telegram-канале. Утром 23 сентября в школе №1 поселка Балаганск, Иркутской области, 13-летний восьмиклассник совершил нападение на одноклассников. Он вошел в школу с ножом и тремя молотками и напал на трех учеников в раздевалке, ранив их. Учитель физкультуры остановил нападавшего. Пострадавшие получили травмы рук и головы, но были отпущены домой. По факту нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности должностных лиц школы, передает «Ридус».