В ХМАО перевозчик объявил войну конкуренту из-за транспортной реформы

Транспортная реформа в Нижневартовске докатилась до разбирательств с антиномопольной службой и прений в арбитражном суде. Местный перевозчик ПАТП-1, который в прежние года всегда забирал на обслуживание около половины маршрутов, не может смириться с тем фактом, что на этот раз все лоты достались компании из Подмосковья «Домтрансавто». Нижневартовские предприниматели бьют во все колокола, чтобы признать результаты конкурса недействительными.
В работе общественного транспорта Нижневартовска с начала года произошли кардинальные изменения. Окружные власти выделили деньги на покупку 165 новых автобусов, а конкурс по обслуживанию маршрутов выиграли не городские перевозчики, как это происходило прежде, а федеральная компания «Домтрансавто», которая является крупнейшем пассажирским перевозчиком в Санкт-Петербурге. Она и заключила контракт с администрацией Нижневартовска стоимостью порядка восьми миллиардов рублей на семь лет. ПАТП-1 считает, что конкурс проведен с нарушениями и пытается оспорить его результаты. «Мы рассчитываем на то, чтобы процедуры были проведены в соответствии с законодательством», — заявил в разговоре с URA.RU заместитель директора ПАТП-1 Артем Алексеев.
Еще в январе, когда торги только были объявлены, центральный аппарат федеральной антимонопольной службы РФ согласился с несколькими претензиями нижневартовских перевозчиков и заставил мэрию изменить условия контракта и перезапустить всю процедуру. После этого ПАТП-1 подавало еще одну жалобу, но ФАС РФ ее отклонила, сочтя необоснованной. В итоге, в марте контракт достался «Домтрансавто». Но летом условия торгов начало перепроверять управление УФАС по ХМАО, которое усмотрело наличие нарушений антимонопольного законодательства.
Чиновники ведомства выдвинули претензии к объединению маршрутов всего лишь в два лота. Кроме того, в условиях конкурса содержались требования о том, что автобусы, выходящие на рейсы должны быть новыми и зарегистрированы в ГИБДД не раньше декабря 2023 года. При этом, в документации нигде не значился пункт о том, что перевозчики смогут взять в аренду технику, которую приобретали для нее окружные власти. Все это, по мнению югорского УФАС, могло ограничить конкуренцию потенциальных участников, которые могли бы претендовать на перевозку пассажиров. Но окончательное заключение антимонопольщики пока еще не вынесли.
Юристы «Домтрансавто» с выдвинутыми претензиями оказались в корне не согласны. «У нас есть право написать возражения на выданное заключение УФАС ХМАО и мы им воспользовались по каждому из пунктов. При рассмотрении дела комиссия оперировала в том числе утратившими силу нормативно-правовыми актами. В случае необходимости мы готовы их оспаривать в вышестоящих инстанциях», — прокомментировали в компании.
Источник URA.RU, знакомый с обстоятельствами рассмотрения дела, удивляется тому, что в прежние годы у югорского УФАС не вызывали вопросов условия, по которым проводились конкурсы на пассажирские перевозки в Нижневартовске. «УФАС по ХМАО заявляет, что мэрия Нижневартовска должна была разбить все маршруты на 20 лотов, чтобы как можно больше потенциальных участников могли претендовать на них. А куда в таком случае смотрела территориальное управление в предыдущие годы, когда победителями конкурсов становились лишь два участника: коммерческая компания ПАТП-1 и муниципальное предприятие ПАТП-2, — а число лотов не превышало восьми?» — задается вопросом инсайдер.
Собеседник агентства утверждает, что руководство ПАТП-1 было прекрасно осведомлено обо всех нюансах условий контракта, в том числе, о возможности аренды у мэрии новых автобусов. «У руководителя ПАТП-1 Геннадия Калинина на руках были бумаги со всеми условиями конкурса. Он прикладывал копии документов к жалобам, которые отправлял в ФАС. Откуда у Калинина взялась вся эта инсайдерская информация, это отдельный вопрос.
Но самое удивительное, что, несмотря на всю развернутую ПАТП-1 активность и написание жалоб, предприятие так и не подавало заявку на участие в конкурсе», — рассказал источник.
В УФАС по ХМАО заявили URA.RU, что зимой центральный аппарат ФАС России лишь проверял жалобу по закупке в рамках 44 федерального закона. При этом анализ рынка на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства не проводился. «Какое, в итоге, будет принято решение, пока сказать сложно. Идет анализ документов. Но даже в случае возбуждения административного дела само решение антимонопольного органа не разрывает договорных обязательств. При этом любое заинтересованное лицо с этими документами на руках вправе обратиться в суд о признании торгов и заключенного муниципального контракта недействительным. И там уже компетенция суда — выносить окончательный вердикт», — прокомментировали в УФАС по ХМАО.
Юрист Алексей Редькин в разговоре с URA.RU отметил, что неучастие ПАТП-1 в конкурсе по пассажирским перевозкам минимизирует возможность победы в арбитражном суде ХМАО, куда компания уже обратилась с иском для отмены результатов конкурса. «Право на обжалование итогов электронных торгов имеет либо кто-то из участников, либо государственный орган типа ФАС или прокуратуры. В любом другом случае, крайне сложно доказать суду, что ты — заинтересованное лицо. Как ущемлены твои права заключением контракта, на который ты не претендовал? Непонятно», — резюмирует эксперт.
Пока идут разбирательства в ФАС и в судах, «Домтрансавто» уже около полугода занимается перевозкой пассажиров в Нижневартовске. За время ее работы в городе уровень выполнения рейсов вырос до 99%. А раньше, с другими перевозчиками этот показатель находился на уровне 83%. «Условия муниципальных контрактов осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, подрядчиком выполняются. На обращения жителей, поступающие в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, перевозчик оперативно реагирует и отрабатывает их», — заявили в администрации Нижневартовска.
Генеральный директор «Домтрансавто» Евгений Старшинов в разговоре с URA.RU заявил, что в Нижневартовске компания внедряет стандарты, которые применяются в других российских городах. В ДТА перешел персонал, который раньше работал в муниципальном предприятии «ПАТП-2». Всем работникам была проиндексирована зарплата, для водителей ее рост составил до 25%. Кроме того, они теперь не занимаются ремонтом техники, как это было раньше, а на рейсы выходят в специальной униформе.
С 1 октября перевозчик собирается переходить на осенне-зимнее расписание. Каждый день на маршруты будет выходить больше автобусов, чем летом, чтобы сократить для пассажиров время ожидания на остановках в морозы. «Если по весенне-летнему расписанию мы выпускаем 123 основные машины и плюсом еще стараемся добавить до 15 резервных транспортных средств, то по осенне-зимнему расписанию требуется более 150 единиц техники. Дополнительно выпустим до 20 машин резерва из-за холодов. Раньше средний интервал движения автобусов в Нижневартовске составлял 25-30 минут, теперь этот показатель находится в пределах от 7 до 19 минут. А что касается всех претензий по разыгранному конкурсу, то у нас есть своя позиция и мы собираемся отстаивать ее до конца», — прокомментировал Старшинов.
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