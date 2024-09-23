За смерть курганцев РЖД заплатит семьям 3,5 миллиона рублей

23 сентября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

На железной дороге в Курганской области погибли двое сотрудников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Семьи погибших сотрудников РЖД из города Шумиха (Курганская область) получат по 1,7 млн рублей. Несовершеннолетним детям назначено ежемесячное пособие в размере 10 тыс. рублей. Уральская транспортная прокуратура пишет об этом в своем telegram-канале. «Выявлены нарушения требований охраны труда, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью работников… …Семьям погибших выплачено по 1,7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточняет правоохранительное ведомство. В октябре 2023 года на перегоне Бутырское — Мишкино Южно-Уральской железной дороги от поезда пострадали два монтера, от полученных травм они скончались на месте. Работодатель не признавал своей вины и того, что смерть работников связана с производством. Поэтому транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране труда в Шумихинской дистанции пути. Уральская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьи погибших сотрудников РЖД из города Шумиха (Курганская область) получат по 1,7 млн рублей. Несовершеннолетним детям назначено ежемесячное пособие в размере 10 тыс. рублей. Уральская транспортная прокуратура пишет об этом в своем telegram-канале. «Выявлены нарушения требований охраны труда, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью работников… …Семьям погибших выплачено по 1,7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточняет правоохранительное ведомство. В октябре 2023 года на перегоне Бутырское — Мишкино Южно-Уральской железной дороги от поезда пострадали два монтера, от полученных травм они скончались на месте. Работодатель не признавал своей вины и того, что смерть работников связана с производством. Поэтому транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране труда в Шумихинской дистанции пути. Уральская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».