За смерть курганцев РЖД заплатит семьям 3,5 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, жд стрелка, железная дорога, жд пути
На железной дороге в Курганской области погибли двое сотрудников Фото:

Семьи погибших сотрудников РЖД из города Шумиха (Курганская область) получат по 1,7 млн рублей. Несовершеннолетним детям назначено ежемесячное пособие в размере 10 тыс. рублей. Уральская транспортная прокуратура пишет об этом в своем telegram-канале.

«Выявлены нарушения требований охраны труда, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью работников… …Семьям погибших выплачено по 1,7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточняет правоохранительное ведомство.

В октябре 2023 года на перегоне Бутырское — Мишкино Южно-Уральской железной дороги от поезда пострадали два монтера, от полученных травм они скончались на месте. Работодатель не признавал своей вины и того, что смерть работников связана с производством. Поэтому транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране труда в Шумихинской дистанции пути. Уральская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».

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Семьи погибших сотрудников РЖД из города Шумиха (Курганская область) получат по 1,7 млн рублей. Несовершеннолетним детям назначено ежемесячное пособие в размере 10 тыс. рублей. Уральская транспортная прокуратура пишет об этом в своем telegram-канале. «Выявлены нарушения требований охраны труда, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью работников… …Семьям погибших выплачено по 1,7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточняет правоохранительное ведомство. В октябре 2023 года на перегоне Бутырское — Мишкино Южно-Уральской железной дороги от поезда пострадали два монтера, от полученных травм они скончались на месте. Работодатель не признавал своей вины и того, что смерть работников связана с производством. Поэтому транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране труда в Шумихинской дистанции пути. Уральская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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