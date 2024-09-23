В сети появилось видео с попытками утопить ребенка-инвалида в бассейне

В сети появилось видео, на котором тренер детского бассейна Сергей грубо обращается с ребенком, имеющим инвалидность. На кадрах видно, как он опускает ребенка под воду. После появления этого видео началась проверка действий тренера на предмет жестокого обращения.
«Тренер по имени Сергей, не стесняясь камеры, решил применить к одному из подопечных странные меры воспитания, которые больше походят на избиение и унижение», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что мать мальчика узнала об этом и обратилась в полицию.
Сергей утверждает, что это была игра. Тренер просит отозвать заявление, предлагая бесплатные тренировки, передали в telegram-канале.
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