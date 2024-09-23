Свердловчанин сбежал из колонии ради «женской ласки». Фото

Мужчина сбежал из колонии Нижнего Тагила ради встречи с девушкой
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Мужчина был в бегах с начала сентября (архивное фото) Фото:

Осужденный 27-летний мужчина сбежал из исправцентра при исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. Силовики застали беглеца, когда он находился в салоне автомобиля с девушкой. При задержании он пояснил, что соскучился по «женской ласке». Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Вычислили нарушителя по имени Виталий бойцы ППСП и сыщики угрозыска при проведении рейдовых мероприятий. Он находился в салоне легкового автомобиля с молодой женщиной. Любитель поиграть с оперуполномоченными в кошки-мышки пояснил при допросе о причинах своего противоправного поступка, что якобы очень соскучился по женской ласке», — сказал полковник Горелых.

По его словам, Виталий был осужден к принудительным работам на восемь месяцев по статьям 264 и 53 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, ограничение соответственно). Он сбежал 1 сентября. «Представители МВД передали задержанного своим коллегам из местной пенитенциарной системы для принятия мер реагирования», — отметил представитель свердловского ГУ МВД.

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Осужденный 27-летний мужчина сбежал из исправцентра при исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. Силовики застали беглеца, когда он находился в салоне автомобиля с девушкой. При задержании он пояснил, что соскучился по «женской ласке». Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Вычислили нарушителя по имени Виталий бойцы ППСП и сыщики угрозыска при проведении рейдовых мероприятий. Он находился в салоне легкового автомобиля с молодой женщиной. Любитель поиграть с оперуполномоченными в кошки-мышки пояснил при допросе о причинах своего противоправного поступка, что якобы очень соскучился по женской ласке», — сказал полковник Горелых. По его словам, Виталий был осужден к принудительным работам на восемь месяцев по статьям 264 и 53 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, ограничение соответственно). Он сбежал 1 сентября. «Представители МВД передали задержанного своим коллегам из местной пенитенциарной системы для принятия мер реагирования», — отметил представитель свердловского ГУ МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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