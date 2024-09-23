Осужденный 27-летний мужчина сбежал из исправцентра при исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. Силовики застали беглеца, когда он находился в салоне автомобиля с девушкой. При задержании он пояснил, что соскучился по «женской ласке». Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Вычислили нарушителя по имени Виталий бойцы ППСП и сыщики угрозыска при проведении рейдовых мероприятий. Он находился в салоне легкового автомобиля с молодой женщиной. Любитель поиграть с оперуполномоченными в кошки-мышки пояснил при допросе о причинах своего противоправного поступка, что якобы очень соскучился по женской ласке», — сказал полковник Горелых.
По его словам, Виталий был осужден к принудительным работам на восемь месяцев по статьям 264 и 53 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, ограничение соответственно). Он сбежал 1 сентября. «Представители МВД передали задержанного своим коллегам из местной пенитенциарной системы для принятия мер реагирования», — отметил представитель свердловского ГУ МВД.
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