Пермский автоэксперт раскрыл топ-3 проблемы с автомобилем осенью, и как их не допустить

Глава автосервиса в Перми Артюхин: осенью чаше всего ломаются печки и дворники

24 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермякам советуют проерить системы автомобиля до наступления холодов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поломка печки, стеклоочистителей и аккумулятора являются частыми проблемами, с которыми сталкиваются автомобилисты осенью. Как этого избежать, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit Service в Перми Дмитрий Артюхин. «Как только становится прохладно, проблемы с печкой — не редкость. Отопительной системой не пользовались долгое время, поэтому возможны различные неполадки. Лучше заранее, до наступления холодов, убедиться, что печка исправно работает», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства. Также водителям советуют проверить, как аккумулятор держит заряд. Лучше обнаружить его неисправность осенью, чтобы было достаточно времени на ремонт или замену до наступления холодов, отметил Артюхин. Следующая частая проблема — поломка стеклоочистителей. Причина может заключаться в неисправности трапеции стеклоочистителя или износа пластиковых втулок механизма. Дворники рекомендуют заменить, даже если их ресурс еще не подошел к концу. «От качественной работы стеклоочистителей зависит безопасность на дороге», — добавил автоэксперт. Собеседник агентства отметил, что автомобилистам осенью следует проверить электросистему машины. Это позволит избежать многих проблем. Диагностику можно провести самостоятельно, поочередно включая электроприборы, либо обратиться в автосервис. «Повреждения проводки или электронных компонентов могут проявляться не сразу, но будут обнаружены при диагностике с помощью специального оборудования», — отметил Артюхин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поломка печки, стеклоочистителей и аккумулятора являются частыми проблемами, с которыми сталкиваются автомобилисты осенью. Как этого избежать, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit Service в Перми Дмитрий Артюхин. «Как только становится прохладно, проблемы с печкой — не редкость. Отопительной системой не пользовались долгое время, поэтому возможны различные неполадки. Лучше заранее, до наступления холодов, убедиться, что печка исправно работает», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства. Также водителям советуют проверить, как аккумулятор держит заряд. Лучше обнаружить его неисправность осенью, чтобы было достаточно времени на ремонт или замену до наступления холодов, отметил Артюхин. Следующая частая проблема — поломка стеклоочистителей. Причина может заключаться в неисправности трапеции стеклоочистителя или износа пластиковых втулок механизма. Дворники рекомендуют заменить, даже если их ресурс еще не подошел к концу. «От качественной работы стеклоочистителей зависит безопасность на дороге», — добавил автоэксперт. Собеседник агентства отметил, что автомобилистам осенью следует проверить электросистему машины. Это позволит избежать многих проблем. Диагностику можно провести самостоятельно, поочередно включая электроприборы, либо обратиться в автосервис. «Повреждения проводки или электронных компонентов могут проявляться не сразу, но будут обнаружены при диагностике с помощью специального оборудования», — отметил Артюхин.