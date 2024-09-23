Теракты на «Северный потоках» и последующее расследование заставили Россию искать новые способы защиты газопроводов. Так заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил URA.RU сообщение руководителя Курчатовского института Михаила Ковальчука на встрече с президентом России Владимиром Путиным о разработке глубоководного аппарата для охраны газопроводов.
«Мы делаем на Севмаше, сейчас заложен аппарат — помните, Вы опускались, смотрели, затонувший на Балтике [фрегат] „Олег“. Мы сейчас разработали по заказу „Газпрома“ подводный обитаемый аппарат на двух человек, который опускается на два километра 200 метров. Это для контроля газопровода „Турецкий голубой поток“», — рассказал Ковальчук Путину.
Президент в ответ поделился своим опытом глубоководного погружения на озере Байкал на глубину в 1,9 км. В диалоге Путин предположил, что в Черном море на такой глубине ничего не видно, поскольку там «сероводородная среда».
Ситуация с «Северными потоками» заставляет искать новые возможности для охраны и контроля газопроводов, проходящих по дну морей, утверждает Алексей Гривач. По его словам, глубоководные аппараты улучшат ситуацию с обследованиями, но полностью исключить вероятность проведения атак, особенно если они будут, как в случае с «Северными потоками», поддержаны на государственном уровне, довольно сложно.
«Аппарат не может все время находиться и патрулировать газопровод. В случае с „Голубым потоком“, его протяженность 400 км, в случае с „Турецким“ — около 1000 км. Естественно, один-два аппарата не смогут полностью исключить вероятность нападений, но они создадут возможности для мониторинга, обследования этих газопроводов на предмет различных угроз, для выявления их состояния, а также для проведения расследований. Например, все расследования в отношении „Северных потоков“ ведутся нашими бывшими партнерами, мягко говоря, спустя рукава», — подчеркнул эксперт.
Газопроводы, проходящие по дну морей требуют постоянного обследования на предмет опасностей, деформаций или воздействий, продолжил Гривач. Однако, речь может идти не только о газопроводах «Турецкий и голубой потоки», но и про другие проекты на шельфах, которые также требуют проверок и технологических возможностей.
Глава государства погружался на Байкале на глубину 1,9 км в августе 2009 года, будучи премьером. Экспедиция на аппарате «Мир-1» продолжалась около четырех часов.
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