Тюменские таксисты массово отказываются возить пассажиров по тарифу «Вместе»

Водители такси в Тюмени стали чаще вносить пассажиров в «черный список»

Водители такси вносят пассажиров в «черный список» за использование тарифа «Вместе» Фото: Илья Московец © URA.RU

Водители агрегатора такси «Яндекс. Go» в Тюмени вносят данные пассажиров в «черный список» за использование тарифного плана «Вместе». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Тариф «Вместе» подразумевает совместные поездки с незнакомыми людьми, которым по пути с пассажиром, вызвавшим такси.

«Некоторые водители такси в Тюмени крайне негативно относятся к тарифу «Вместе» и пассажирам, которые им пользуются. В последнее время участились случаи, когда таксисты вносят данные клиентов в «черный» список» просто за то, что они пользуются указанным тарифом», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что из-за этого время ожидания такси для пассажиров, внесенных в «черный список», может значительно увеличиться. «На фоне низкого рейтинга пассажира в приложении „Яндекс. Go“ время ожидания автомобиля может увеличиться. Причем, значительно. Поэтому в „черный список“ лучше не попадать. Ни водителям, ни клиентам», — отметил инсайдер URA.RU.

В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что водители такси в Тюмени начали шантажировать пассажиров понижением рейтинга. Таксисты, в частности, требуют, чтобы клиенты после поездок ставили им высокие оценки.