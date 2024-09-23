Вина родителей или шалость детей: реакции знакомых отравившейся пельменями семьи под Красноярском

Утром 21 сентября в Красноярском крае семья из шести человек обратилась к медицинским работникам с жалобами на рвоту и тошноту. Пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали в Красноярск с помощью санавиации. Четверых детей спасти не удалось. Родители рассказали, что вечером на ужин у них были пельмени. Также позже стало известно, что квартиру семьи обрабатывали дихлофосом. Соседи, друзья и родственники пострадавших поделились своим мнением о случившемся. Все они — в материале URA.RU.
Обстоятельства инцидента
Сестра главы семейства Ирина Ломакина, которая находилась на месте происшествия, поделилась подробностями: она рассказала, что в дом семьи было «не достучаться». По словам женщины, когда она пришла в гости, брат и его дети едва держались на ногах. Позже Ирине Ломакиной удалось отвезти родственников в больницу.
Реакция соседей
Сосед пострадавших Алексей Сидоренко описал семью как «хороших людей, работящих», заметив, что такое горе коснулось не только него, но и всех, кто знал их. Он добавил, что подобные трагедии оставляют след в каждом сердце.
Мнения о причинах отравления
Продавец магазина «Олимп», в котором семья покупала продукты, отреагировала на слухи о возможной причине отравления. В торговой точке подчеркнули, что если бы виноваты были товары, которые там продают, «то вся деревня уже лежала бы». Продавец уверила, что в магазине тщательно следят за сроками годности и работают исключительно с проверенными поставщиками.
Тем не менее, в деревне начали распространяться различные слухи. Некоторые жители стали сомневаться в благоразумии матери, указывая на то, что в их доме часто царил беспорядок. Продавец также выразила недоумение из-за информации о том, что хозяева хранили продукты рядом со средствами для борьбы с насекомыми: «Как могло случиться, что яды от мух оказались рядом с едой?»
Версия родственников
Родственница пострадавших Ирина Ломакина рассказала, что, когда она ехала в райцентр, ей позвонил брат и сказал, что они умирают и нужно забрать детей. Когда Ирина приехала, глава семьи едва мог стоять на ногах, а его сын терял сознание. Друг семьи забрал в больницу супругу брата Викторию и одну из дочек, которая была без сознания. Жену первой отправили в реанимацию, потому что она «плакала и говорила, что у нее болит живот».
Ирина вспоминает, что она бегала между детьми, просила их не спать, откачивала мальчика, делала искусственное дыхание. По словам родственницы семейства, на кухне на микроволновке лежала отрава — порошок от мух, на столе рядом были приправы, а соль стояла на стиральной машинке. Возможно, яд могли перепутать с приправой, заключила Ломакина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.