Ливанский журналист пострадал в прямом эфире от израильского удара. Видео

24 сентября 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Звуки взрыва прозвучали во время прямой трансляции Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Ливанский журналист Фади Будия пострадал во время прямого эфира из-за израильского удара. Инцидент произошел, когда он вел трансляцию для иракского телеканала через Skype из Бейрута. «Во время прямой трансляции позади журналиста раздался взрыв, что вызвало переполох в эфире», — говорится в сообщении телеканала Al Sumaria. Другие подробности о состоянии Будия не сообщаются. Израильская армия объявила о начале операции против «Хезболлы» в Ливане, в ходе которой было нанесено удары по более чем 1,1 тыс. объектов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей опасных зон временно эвакуироваться, пишет RT. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество выражает обеспокоенность эскалацией конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ливанский журналист Фади Будия пострадал во время прямого эфира из-за израильского удара. Инцидент произошел, когда он вел трансляцию для иракского телеканала через Skype из Бейрута. «Во время прямой трансляции позади журналиста раздался взрыв, что вызвало переполох в эфире», — говорится в сообщении телеканала Al Sumaria. Другие подробности о состоянии Будия не сообщаются. Израильская армия объявила о начале операции против «Хезболлы» в Ливане, в ходе которой было нанесено удары по более чем 1,1 тыс. объектов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей опасных зон временно эвакуироваться, пишет RT. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество выражает обеспокоенность эскалацией конфликта.