Ливанский журналист Фади Будия пострадал во время прямого эфира из-за израильского удара. Инцидент произошел, когда он вел трансляцию для иракского телеканала через Skype из Бейрута.
«Во время прямой трансляции позади журналиста раздался взрыв, что вызвало переполох в эфире», — говорится в сообщении телеканала Al Sumaria. Другие подробности о состоянии Будия не сообщаются.
Израильская армия объявила о начале операции против «Хезболлы» в Ливане, в ходе которой было нанесено удары по более чем 1,1 тыс. объектов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей опасных зон временно эвакуироваться, пишет RT. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество выражает обеспокоенность эскалацией конфликта.
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Ливанский журналист Фади Будия пострадал во время прямого эфира из-за израильского удара. Инцидент произошел, когда он вел трансляцию для иракского телеканала через Skype из Бейрута. «Во время прямой трансляции позади журналиста раздался взрыв, что вызвало переполох в эфире», — говорится в сообщении телеканала Al Sumaria. Другие подробности о состоянии Будия не сообщаются. Израильская армия объявила о начале операции против «Хезболлы» в Ливане, в ходе которой было нанесено удары по более чем 1,1 тыс. объектов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей опасных зон временно эвакуироваться, пишет RT. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество выражает обеспокоенность эскалацией конфликта.