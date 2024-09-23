23 сентября 2024

Ливанский журналист пострадал в прямом эфире от израильского удара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, пресса, сми, телекамера, журналистика
Звуки взрыва прозвучали во время прямой трансляции Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Ливанский журналист Фади Будия пострадал во время прямого эфира из-за израильского удара. Инцидент произошел, когда он вел трансляцию для иракского телеканала через Skype из Бейрута.

«Во время прямой трансляции позади журналиста раздался взрыв, что вызвало переполох в эфире», — говорится в сообщении телеканала Al Sumaria. Другие подробности о состоянии Будия не сообщаются.

Израильская армия объявила о начале операции против «Хезболлы» в Ливане, в ходе которой было нанесено удары по более чем 1,1 тыс. объектов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей опасных зон временно эвакуироваться, пишет RT. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество выражает обеспокоенность эскалацией конфликта.

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Ливанский журналист Фади Будия пострадал во время прямого эфира из-за израильского удара. Инцидент произошел, когда он вел трансляцию для иракского телеканала через Skype из Бейрута. «Во время прямой трансляции позади журналиста раздался взрыв, что вызвало переполох в эфире», — говорится в сообщении телеканала Al Sumaria. Другие подробности о состоянии Будия не сообщаются. Израильская армия объявила о начале операции против «Хезболлы» в Ливане, в ходе которой было нанесено удары по более чем 1,1 тыс. объектов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей опасных зон временно эвакуироваться, пишет RT. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество выражает обеспокоенность эскалацией конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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