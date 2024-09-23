Израильская операция в Ливане получила название «Стрелы севера»

24 сентября 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Название операции в Ливане присвоил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль присвоил название наступательной операции в Ливане — «Стрелы севера». Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. Уточняется, что название дал начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. «Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что название операции на северном направлении: „Стрелы севера“», — говорится в сообщении пресс-службы. Данные появились в telegram-канале «Армия обороны Израиля». ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым. Число погибших за сутки в результате авиаударов Израиля возросло почти до 500 человек, ранены 1645, заявили в минздраве Ливана. Кроме того, ливанский журналист Фади Будия пострадал во время прямого эфира из-за израильского удара. Инцидент произошел, когда он вел трансляцию для иракского телеканала через Skype из Бейрута. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль присвоил название наступательной операции в Ливане — «Стрелы севера». Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. Уточняется, что название дал начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. «Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что название операции на северном направлении: „Стрелы севера“», — говорится в сообщении пресс-службы. Данные появились в telegram-канале «Армия обороны Израиля». ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым. Число погибших за сутки в результате авиаударов Израиля возросло почти до 500 человек, ранены 1645, заявили в минздраве Ливана. Кроме того, ливанский журналист Фади Будия пострадал во время прямого эфира из-за израильского удара. Инцидент произошел, когда он вел трансляцию для иракского телеканала через Skype из Бейрута.