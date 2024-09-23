Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» успешно уничтожил объекты противника на суджанском направлении в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Наши подразделения сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Генерал-майор также отметил прогресс на калиневском направлении и общее продвижение войск по всей линии фронта.
По его словам, бойцов, находившихся более месяца в окружении ВСУ, вывели. Они сейчас находятся в госпитале. Также Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли шанс прорваться к Курской АЭС. Российские военные укрепляют свои линии обороны, не давая противнику продвигать в регионе, отметил он.
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