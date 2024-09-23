23 сентября 2024

Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области

Алаудинов: два пункта управления БПЛА уничтожены в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцов, находившихся более месяца в окружении ВСУ, вывели, заявил Алаудинов
Бойцов, находившихся более месяца в окружении ВСУ, вывели, заявил Алаудинов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Спецназ «Ахмат» успешно уничтожил объекты противника на суджанском направлении в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши подразделения сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Генерал-майор также отметил прогресс на калиневском направлении и общее продвижение войск по всей линии фронта.

По его словам, бойцов, находившихся более месяца в окружении ВСУ, вывели. Они сейчас находятся в госпитале. Также Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли шанс прорваться к Курской АЭС. Российские военные укрепляют свои линии обороны, не давая противнику продвигать в регионе, отметил он.

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Спецназ «Ахмат» успешно уничтожил объекты противника на суджанском направлении в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Наши подразделения сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Генерал-майор также отметил прогресс на калиневском направлении и общее продвижение войск по всей линии фронта. По его словам, бойцов, находившихся более месяца в окружении ВСУ, вывели. Они сейчас находятся в госпитале. Также Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли шанс прорваться к Курской АЭС. Российские военные укрепляют свои линии обороны, не давая противнику продвигать в регионе, отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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