Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли шанс прорваться к Курской АЭС

23 сентября 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил, что у украинской армии нет ресурсов и возможностей для попытки прорыва к Курской АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинская армия не имеет достаточно ресурсов, чтобы прорваться к Курской АЭС. Российские военные укрепляют свои линии обороны, не давая противнику продвигать в регионе, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. «Попытки прорваться, конечно, они [ВСУ] их не оставили. Но, конечно, они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтобы действительно прорваться к Курской атомной станции», — заявил Алаудинов. Его слова передает РИА Новости. По словам Алаудинова, за все время боев в регионе линии обороны ВС РФ увеличились. В украинской армии понимают, что не смогут прорваться через подобные препятствия. В то же время ВСУ пытаются на каких-то участках в Курской области улучшить свои тактические позиции и закрепиться. Однако военные Украины потеряли больше половины своей техники, задействованной для нападения в регионе. Министр иностранных дел Сергей Лавров 12 сентября сообщил, что у Курской АЭС до сих пор сохраняется напряженная обстановка. Он подчеркнул, что «ядерный терроризм» Киева может привести к катастрофе, которую можно сравнить с чернобыльской. Также глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что поведение украинской стороны в отношении атомных станций стали угрозой на мировом уровне, передает 360.ru. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что никто не должен атаковать АЭС, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия не имеет достаточно ресурсов, чтобы прорваться к Курской АЭС. Российские военные укрепляют свои линии обороны, не давая противнику продвигать в регионе, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. «Попытки прорваться, конечно, они [ВСУ] их не оставили. Но, конечно, они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтобы действительно прорваться к Курской атомной станции», — заявил Алаудинов. Его слова передает РИА Новости. По словам Алаудинова, за все время боев в регионе линии обороны ВС РФ увеличились. В украинской армии понимают, что не смогут прорваться через подобные препятствия. В то же время ВСУ пытаются на каких-то участках в Курской области улучшить свои тактические позиции и закрепиться. Однако военные Украины потеряли больше половины своей техники, задействованной для нападения в регионе. Министр иностранных дел Сергей Лавров 12 сентября сообщил, что у Курской АЭС до сих пор сохраняется напряженная обстановка. Он подчеркнул, что «ядерный терроризм» Киева может привести к катастрофе, которую можно сравнить с чернобыльской. Также глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что поведение украинской стороны в отношении атомных станций стали угрозой на мировом уровне, передает 360.ru. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что никто не должен атаковать АЭС, пишет RT.