23 сентября 2024

Алаудинов заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Апти Алаудинов лично выводил бойцов РФ с участка, где они пробыли под полным окружением ВСУ
Апти Алаудинов лично выводил бойцов РФ с участка, где они пробыли под полным окружением ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат», окруженные более месяца в Курской области, были успешно выведены. Об этом сообщил командир «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца... Это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Бойцы, которые находились в окружении, отправлены в госпиталь, и большая часть из них уже перевезена в медицинские учреждения Москвы и других регионов. Эта операция по эвакуации подчеркивает важность удержания стратегических позиций и заботу о здоровье военнослужащих, добавил Алаудинов.

В Курской области началась волна дезертирства ВСУ, передает RT. Бегство солдат ВСУ принимает массовые масштабы. С января 2024 года зафиксировано более 38 тысяч случаев оставления частей. В связи с увеличением числа таких случаев на Украине возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.

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Бойцы спецназа «Ахмат», окруженные более месяца в Курской области, были успешно выведены. Об этом сообщил командир «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. «Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца... Это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале. Бойцы, которые находились в окружении, отправлены в госпиталь, и большая часть из них уже перевезена в медицинские учреждения Москвы и других регионов. Эта операция по эвакуации подчеркивает важность удержания стратегических позиций и заботу о здоровье военнослужащих, добавил Алаудинов. В Курской области началась волна дезертирства ВСУ, передает RT. Бегство солдат ВСУ принимает массовые масштабы. С января 2024 года зафиксировано более 38 тысяч случаев оставления частей. В связи с увеличением числа таких случаев на Украине возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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