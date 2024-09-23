Алаудинов заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат», окруженные более месяца в Курской области, были успешно выведены. Об этом сообщил командир «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца... Это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в его telegram-канале.
Бойцы, которые находились в окружении, отправлены в госпиталь, и большая часть из них уже перевезена в медицинские учреждения Москвы и других регионов. Эта операция по эвакуации подчеркивает важность удержания стратегических позиций и заботу о здоровье военнослужащих, добавил Алаудинов.
В Курской области началась волна дезертирства ВСУ, передает RT. Бегство солдат ВСУ принимает массовые масштабы. С января 2024 года зафиксировано более 38 тысяч случаев оставления частей. В связи с увеличением числа таких случаев на Украине возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.