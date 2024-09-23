Предположительно, высота снежного покрова превысила 10 см
Специалист заповедника «Вишерский» Николай Бахтияров поделился фотографиями первого снега, выпавшего на севере Прикамья. Кадры размещены в telegram-канале организации.
«Ночью пошел первый снег. Насыпало сантиметров 12, не меньше», — цитирует своего сотрудника пресс-служба заповедника.
Ранее ГИС-центр ПГНИУ передавал, что зафиксировал первые снежные осадки у северной границы региона. На метеостанции в Чердыни наблюдался ливневый снег при температуре воздуха +1,5 градуса.
Фото было сделано на территории заповедника
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