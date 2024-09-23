23 сентября 2024

Сотрудник заповедника «Вишерский» поделился фотографиями первого снега. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, высота снежного покрова превысила 10 см
Предположительно, высота снежного покрова превысила 10 см Фото:

Специалист заповедника «Вишерский» Николай Бахтияров поделился фотографиями первого снега, выпавшего на севере Прикамья. Кадры размещены в telegram-канале организации.

«Ночью пошел первый снег. Насыпало сантиметров 12, не меньше», — цитирует своего сотрудника пресс-служба заповедника.

Ранее ГИС-центр ПГНИУ передавал, что зафиксировал первые снежные осадки у северной границы региона. На метеостанции в Чердыни наблюдался ливневый снег при температуре воздуха +1,5 градуса.

Фото было сделано на территории заповедника
Фото было сделано на территории заповедника
Фото:

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Специалист заповедника «Вишерский» Николай Бахтияров поделился фотографиями первого снега, выпавшего на севере Прикамья. Кадры размещены в telegram-канале организации. «Ночью пошел первый снег. Насыпало сантиметров 12, не меньше», — цитирует своего сотрудника пресс-служба заповедника. Ранее ГИС-центр ПГНИУ передавал, что зафиксировал первые снежные осадки у северной границы региона. На метеостанции в Чердыни наблюдался ливневый снег при температуре воздуха +1,5 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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