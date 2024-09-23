Кому повысят пенсию в 2025 году

Работающих и неработающих пенсионеров России в следующем году ожидает повышение пенсий на 6,7 процента, а получателей социальной пенсии — на 9,5%. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
«В 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с первого февраля на 4,5 процента, а с первого апреля еще на 2,2. В 2026 году также планируется двойная индексация — с первого февраля на четыре процента и с первого апреля на 2,8. В целом за год пенсии повысят на 6,8 процента», — отметила Рыжих в беседе с РИА Новости.
До 2025 года в России действует переходный период, в течение которого страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются минимум на тысячу рублей в год. По окончании этого периода размер пенсий будет корректироваться в соответствии с реальным уровнем инфляции. Рыжих добавила, что социальные пенсии ежегодно индексируются с первого апреля, и в следующем году ожидается их повышение на 9,5 процента.
С 1 октября бывшим сотрудникам силовых ведомств проиндексируют пенсии на 5,1%, передает RT. По словам доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина, поднимутся пенсии у экс-сотрудников Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и военных.
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