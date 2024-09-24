Театр кукол из ХМАО покажет спектакль на фестивале в Тюмени

Театр «Петрушка» из Сургута представит ХМАО на фестивале театров кукол в Тюмени
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На фестивале Сургутский театр покажет спектакль "Теплый хлеб" (Архивное фото)
На фестивале Сургутский театр покажет спектакль "Теплый хлеб" (Архивное фото) Фото:

Театр кукол и актера «Петрушка» из Сургута приедет на фестиваль театров кукол УРФО «Сказочный мир» от ХМАО. Он пройдет 30-31 октября в Тюмени, сообщили в правительстве Югры. 

«30–31 октября в Тюмени пройдет II фестиваль театров кукол УрФО „Сказочный мир“. Югру представит театр кукол и актера „Петрушка“ из Сургута», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально». 

На фестивале сургутяне покажут спектакль «Теплый хлеб». В нем будет задействована трехметровая ростовая кукла для управления которой нужно сразу три человека, так как она весит 10 килограмм. 

Ранее URA.RU сообщало о другом театре кукол из ХМАО, который представит округ на фестивале в Екатеринбурге. Спектакль «Удивительная лошадь» театр из региональной столицы покажет на кукольном фестивале «Петрушка Великий».

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Театр кукол и актера «Петрушка» из Сургута приедет на фестиваль театров кукол УРФО «Сказочный мир» от ХМАО. Он пройдет 30-31 октября в Тюмени, сообщили в правительстве Югры.  «30–31 октября в Тюмени пройдет II фестиваль театров кукол УрФО „Сказочный мир“. Югру представит театр кукол и актера „Петрушка“ из Сургута», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально».  На фестивале сургутяне покажут спектакль «Теплый хлеб». В нем будет задействована трехметровая ростовая кукла для управления которой нужно сразу три человека, так как она весит 10 килограмм.  Ранее URA.RU сообщало о другом театре кукол из ХМАО, который представит округ на фестивале в Екатеринбурге. Спектакль «Удивительная лошадь» театр из региональной столицы покажет на кукольном фестивале «Петрушка Великий».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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