Театр кукол из ХМАО покажет спектакль на фестивале в Тюмени

Театр кукол и актера «Петрушка» из Сургута приедет на фестиваль театров кукол УРФО «Сказочный мир» от ХМАО. Он пройдет 30-31 октября в Тюмени, сообщили в правительстве Югры.
«30–31 октября в Тюмени пройдет II фестиваль театров кукол УрФО „Сказочный мир“. Югру представит театр кукол и актера „Петрушка“ из Сургута», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально».
На фестивале сургутяне покажут спектакль «Теплый хлеб». В нем будет задействована трехметровая ростовая кукла для управления которой нужно сразу три человека, так как она весит 10 килограмм.
Ранее URA.RU сообщало о другом театре кукол из ХМАО, который представит округ на фестивале в Екатеринбурге. Спектакль «Удивительная лошадь» театр из региональной столицы покажет на кукольном фестивале «Петрушка Великий».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.