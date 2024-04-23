Спектакль театра из ХМАО покажут на кукольном фестивале в Екатеринбурге

23 апреля 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Актеры из ХМАО покажут спектакль на кукольном фестивале в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Спектакль кукольного театра Ханты-Мансийска «Удивительная лошадь» покажут на кукольном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Актеры из ХМАО выступят на уральской сцене в сентябре, сообщил департамент культуры округа.



«Спектакль Ханты-Мансийского театра кукол прошел в конкурсную программу одного из самых авторитетных фестивалей театров кукол „Петрушка Великий“», — говорится в сообщении, опубликованном в группе депкульта ХМАО в соцсети «Вконтакте». Фестиваль откроется в Екатеринбурге 12 сентября.



Спектакль «Удивительная лошадь» также претендует на премию «Золотая маска» в четырех номинациях. Недавно жюри приезжали в ХМАО, чтобы увидеть постановки кукольного театра Ханты-Мансийска и Няганского ТЮЗа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спектакль кукольного театра Ханты-Мансийска «Удивительная лошадь» покажут на кукольном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Актеры из ХМАО выступят на уральской сцене в сентябре, сообщил департамент культуры округа. «Спектакль Ханты-Мансийского театра кукол прошел в конкурсную программу одного из самых авторитетных фестивалей театров кукол „Петрушка Великий“», — говорится в сообщении, опубликованном в группе депкульта ХМАО в соцсети «Вконтакте». Фестиваль откроется в Екатеринбурге 12 сентября. Спектакль «Удивительная лошадь» также претендует на премию «Золотая маска» в четырех номинациях. Недавно жюри приезжали в ХМАО, чтобы увидеть постановки кукольного театра Ханты-Мансийска и Няганского ТЮЗа.