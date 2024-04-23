Спектакль театра из ХМАО покажут на кукольном фестивале в Екатеринбурге

Спектакль кукольного театра Ханты-Мансийска «Удивительная лошадь» покажут на кукольном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Актеры из ХМАО выступят на уральской сцене в сентябре, сообщил департамент культуры округа.
«Спектакль Ханты-Мансийского театра кукол прошел в конкурсную программу одного из самых авторитетных фестивалей театров кукол „Петрушка Великий“», — говорится в сообщении, опубликованном в группе депкульта ХМАО в соцсети «Вконтакте». Фестиваль откроется в Екатеринбурге 12 сентября.
Спектакль «Удивительная лошадь» также претендует на премию «Золотая маска» в четырех номинациях. Недавно жюри приезжали в ХМАО, чтобы увидеть постановки кукольного театра Ханты-Мансийска и Няганского ТЮЗа.
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