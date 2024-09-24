Суд арестовал имущество КЭМЗ в рамках дела о строительстве «Газпром Арены»

24 сентября 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Суд арестовал 50% долей и имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» в рамках уголовного дела Фото: Илья Московец © URA.RU В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2016 году по фактам хищений денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена», суд наложил арест на половину долей имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ). Об этом говорится в официальных судебных документах. «Суд наложил арест на 50% долей в уставном капитале завода, а также на имущество, принадлежащее ему, а именно: земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров и два нежилых здания», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости. Такие меры приняты судом для обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства. А также для возможности исполнения приговора в части имущественных взысканий. Строительство нового стадиона для футбольного клуба «Зенит» на Крестовском острове в Петербурге началось в 2007 году. Однако проект несколько раз пересматривался для соответствия требованиям Международной федерации футбола (FIFA — Federation internationale de football association). «Газпром Арена» стала одним из самых дорогостоящих спортивных комплексов в мире, с общими затратами на строительство свыше 40 миллиардов рублей. Это значительно превосходит первоначальный бюджет в 6,7 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2016 году по фактам хищений денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена», суд наложил арест на половину долей имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ). Об этом говорится в официальных судебных документах. «Суд наложил арест на 50% долей в уставном капитале завода, а также на имущество, принадлежащее ему, а именно: земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров и два нежилых здания», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости. Такие меры приняты судом для обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства. А также для возможности исполнения приговора в части имущественных взысканий. Строительство нового стадиона для футбольного клуба «Зенит» на Крестовском острове в Петербурге началось в 2007 году. Однако проект несколько раз пересматривался для соответствия требованиям Международной федерации футбола (FIFA — Federation internationale de football association). «Газпром Арена» стала одним из самых дорогостоящих спортивных комплексов в мире, с общими затратами на строительство свыше 40 миллиардов рублей. Это значительно превосходит первоначальный бюджет в 6,7 миллиарда рублей.