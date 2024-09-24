Тринадцать украинских БПЛА сбиты над тремя регионами России

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
За ночь над Курской и Белгородской областями сбили шесть БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Курской, Брянской и Белгородской областями за ночь были уничтожены 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Так, над Брянской областью был уничтожен один БПЛА, и по шесть дронов над Курской и Белгородской областями.

Также ночью 24 сентября в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО приведены в боевую готовность, передает 360.ru.

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Над Курской, Брянской и Белгородской областями за ночь были уничтожены 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Так, над Брянской областью был уничтожен один БПЛА, и по шесть дронов над Курской и Белгородской областями. Также ночью 24 сентября в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО приведены в боевую готовность, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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