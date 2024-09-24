Тринадцать украинских БПЛА сбиты над тремя регионами России

24 сентября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

За ночь над Курской и Белгородской областями сбили шесть БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Курской, Брянской и Белгородской областями за ночь были уничтожены 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Так, над Брянской областью был уничтожен один БПЛА, и по шесть дронов над Курской и Белгородской областями. Также ночью 24 сентября в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО приведены в боевую готовность, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Курской, Брянской и Белгородской областями за ночь были уничтожены 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Так, над Брянской областью был уничтожен один БПЛА, и по шесть дронов над Курской и Белгородской областями. Также ночью 24 сентября в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО приведены в боевую готовность, передает 360.ru.