Тринадцать украинских БПЛА сбиты над тремя регионами России

За ночь над Курской и Белгородской областями сбили шесть БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Курской, Брянской и Белгородской областями за ночь были уничтожены 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Так, над Брянской областью был уничтожен один БПЛА, и по шесть дронов над Курской и Белгородской областями.
Также ночью 24 сентября в Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО приведены в боевую готовность, передает 360.ru.
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