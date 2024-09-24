У екатеринбургского пенсионера со счетов Сбербанка после смерти пропал миллион

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Город зимой. Сургут, сбербанк
Кто-то снял деньги со счетов Сбербанка в день смерти пожилого мужчины Фото:

У екатеринбургского 74-летнего пенсионера Геннадия Николаева после смерти пропало со счетов Сбербанка более миллиона рублей. Это обнаружил его сын Олег, когда вступил в права наследства. Мужчина сам рассказал URA.RU подробности загадочной истории.

«Папа жил в Екатеринбурге один и умер 16 декабря прошлого года. Я вступил в права наследства 22 августа этого года. Нотариус мне сообщил, что у отца были счета в Сбербанке, где хранились миллион 154 тысячи рублей. Я об этом не знал, мы с папой тему денег не обсуждали», — рассказал Олег Николаев, который живет в Саратовской области.

Однако унаследовать крупную сумму сыну не удалось: выяснилось, что прямо в день смерти отца, 16 декабря, а также в два последующих деньги со счетов покойного исчезли. Они были переведены несколькими переводами на неизвестные карты, а счета закрыты. Кто и каким образом воспользовался чужими накоплениями, Николаев-младший не представляет. Он написал заявление в полицию, где начата проверка. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Уральского банка Сбербанка. Ответ ожидается.

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У екатеринбургского 74-летнего пенсионера Геннадия Николаева после смерти пропало со счетов Сбербанка более миллиона рублей. Это обнаружил его сын Олег, когда вступил в права наследства. Мужчина сам рассказал URA.RU подробности загадочной истории. «Папа жил в Екатеринбурге один и умер 16 декабря прошлого года. Я вступил в права наследства 22 августа этого года. Нотариус мне сообщил, что у отца были счета в Сбербанке, где хранились миллион 154 тысячи рублей. Я об этом не знал, мы с папой тему денег не обсуждали», — рассказал Олег Николаев, который живет в Саратовской области. Однако унаследовать крупную сумму сыну не удалось: выяснилось, что прямо в день смерти отца, 16 декабря, а также в два последующих деньги со счетов покойного исчезли. Они были переведены несколькими переводами на неизвестные карты, а счета закрыты. Кто и каким образом воспользовался чужими накоплениями, Николаев-младший не представляет. Он написал заявление в полицию, где начата проверка. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Уральского банка Сбербанка. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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