У екатеринбургского пенсионера со счетов Сбербанка после смерти пропал миллион

24 сентября 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Кто-то снял деньги со счетов Сбербанка в день смерти пожилого мужчины Фото: Алексей Андронов © URA.RU У екатеринбургского 74-летнего пенсионера Геннадия Николаева после смерти пропало со счетов Сбербанка более миллиона рублей. Это обнаружил его сын Олег, когда вступил в права наследства. Мужчина сам рассказал URA.RU подробности загадочной истории. «Папа жил в Екатеринбурге один и умер 16 декабря прошлого года. Я вступил в права наследства 22 августа этого года. Нотариус мне сообщил, что у отца были счета в Сбербанке, где хранились миллион 154 тысячи рублей. Я об этом не знал, мы с папой тему денег не обсуждали», — рассказал Олег Николаев, который живет в Саратовской области. Однако унаследовать крупную сумму сыну не удалось: выяснилось, что прямо в день смерти отца, 16 декабря, а также в два последующих деньги со счетов покойного исчезли. Они были переведены несколькими переводами на неизвестные карты, а счета закрыты. Кто и каким образом воспользовался чужими накоплениями, Николаев-младший не представляет. Он написал заявление в полицию, где начата проверка. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Уральского банка Сбербанка. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У екатеринбургского 74-летнего пенсионера Геннадия Николаева после смерти пропало со счетов Сбербанка более миллиона рублей. Это обнаружил его сын Олег, когда вступил в права наследства. Мужчина сам рассказал URA.RU подробности загадочной истории. «Папа жил в Екатеринбурге один и умер 16 декабря прошлого года. Я вступил в права наследства 22 августа этого года. Нотариус мне сообщил, что у отца были счета в Сбербанке, где хранились миллион 154 тысячи рублей. Я об этом не знал, мы с папой тему денег не обсуждали», — рассказал Олег Николаев, который живет в Саратовской области. Однако унаследовать крупную сумму сыну не удалось: выяснилось, что прямо в день смерти отца, 16 декабря, а также в два последующих деньги со счетов покойного исчезли. Они были переведены несколькими переводами на неизвестные карты, а счета закрыты. Кто и каким образом воспользовался чужими накоплениями, Николаев-младший не представляет. Он написал заявление в полицию, где начата проверка. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Уральского банка Сбербанка. Ответ ожидается.