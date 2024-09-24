Латвийскому наемнику ВСУ и экс-депутату вынесли приговор

Латвийского экс-депутата Юриса Юрашса, обвиняемого в участии в СВО на стороне ВСУ, заочно приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Доказательства, собранные Следственными комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Латвийской Республики Юрису Юрашсу. <…> По ходатайству следствия в отношении Юрашса заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», — говорится в
Так, Юрашс обвиняется в наемничестве и распространении фейков о ВС РФ. Отмечается, что бывший депутат вступил в одно из украинских формирований не позднее 9 марта 2022 года. Там его обеспечили боеприпасами и личным оружием. На данный момент Юрис Юрашс объявлен в международный розыск.
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