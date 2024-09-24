Челябинская прокуратура добилась выдачи необходимого лекарства ребенку-инвалиду

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Поликлиника не направляла заявки в минздрав на поставку льготных лекарств
Поликлиника не направляла заявки в минздрав на поставку льготных лекарств Фото:

Прокуратура Ленинского района Челябинска обязала детскую поликлинику №6 выдать ребенку-инвалиду необходимое для жизни лекарство. Врача-педиатра и заместителя главврача привлекли к ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура района провела проверку по обращению мамы пациента. Ребенок-инвалид не обеспечивался необходимым лекарством длительное время, а поликлиника не направляла заявки в минздрав. Прокурор вынес главврачу представление, ребенок обеспечен лекарством в необходимом объеме», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Препараты необходимы были ребенку после перенесенной травмы головы, из-за которой он страдает тяжелым заболеванием. Принимать лекарства необходимо постоянно. Врача-педиатра и заместителя главврача привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Прокуратура Ленинского района Челябинска обязала детскую поликлинику №6 выдать ребенку-инвалиду необходимое для жизни лекарство. Врача-педиатра и заместителя главврача привлекли к ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура района провела проверку по обращению мамы пациента. Ребенок-инвалид не обеспечивался необходимым лекарством длительное время, а поликлиника не направляла заявки в минздрав. Прокурор вынес главврачу представление, ребенок обеспечен лекарством в необходимом объеме», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Препараты необходимы были ребенку после перенесенной травмы головы, из-за которой он страдает тяжелым заболеванием. Принимать лекарства необходимо постоянно. Врача-педиатра и заместителя главврача привлекли к дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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