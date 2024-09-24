Челябинская прокуратура добилась выдачи необходимого лекарства ребенку-инвалиду

Прокуратура Ленинского района Челябинска обязала детскую поликлинику №6 выдать ребенку-инвалиду необходимое для жизни лекарство. Врача-педиатра и заместителя главврача привлекли к ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура района провела проверку по обращению мамы пациента. Ребенок-инвалид не обеспечивался необходимым лекарством длительное время, а поликлиника не направляла заявки в минздрав. Прокурор вынес главврачу представление, ребенок обеспечен лекарством в необходимом объеме», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
Препараты необходимы были ребенку после перенесенной травмы головы, из-за которой он страдает тяжелым заболеванием. Принимать лекарства необходимо постоянно. Врача-педиатра и заместителя главврача привлекли к дисциплинарной ответственности.
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