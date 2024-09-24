Штраф в сотни тысяч рублей и выдворение из страны: чем грозит пропаганда чайлдфри

В Госдуме РФ начали разработку законопроекта, направленного на запрет пропаганды идеологии чайлдфри, то есть осознанного отказа от деторождения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения», — написал Володин в своем telegram-канале. Уточняется, что предлагается ввести запрет на пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, а также установить административную ответственность за нарушение данных ограничений.
Дополнительно уточняется, что предусмотрены значительные штрафы за распространение информации, популяризирующей бездетность: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Эти меры сравнимы с наказаниями за пропаганду ЛГБТ и смены пола, которые были приняты ранее. Кроме того, иностранцам за пропаганду отказа от деторождения будет грозить выдворением за пределы России.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что 24 сентября будет внесен законопроект, направленный на запрет движения чайлдфри. Он заявил о поддержке данного законопроекта со стороны правительства, передает Vse42.ru.
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