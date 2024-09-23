23 сентября 2024

Екатеринбургский отель вошел в первую десятку списка Forbes. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость номера достигает 17 тысяч рублей за ночь (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский четырехзвездочный отель «Гранд Холл» вошел в десятку самых дорогих гостиниц России по версии Forbes. Номера в стиле роскошной классики стоимостью 17 тысяч рублей за ночь вывели отель на девятое место.

«Гранд Холл» — единственный в нашем списке четырехзвездочный отель, он находится в тихом центре Екатеринбурга», — пишет Forbes. Гостиница с 52 номерами бизнес-класса расположена по ул. Гагарина, 30а. Внутри здания находятся крытый бассейн с финской сауной и русской парной.

Первое место в рейтинге занял московский отель Four Seasons со стоимостью номера за ночь — 113 тысяч рублей. Также в рейтинг попали гостиницы из Сочи, Анапы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара и Новосибирска.

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Екатеринбургский четырехзвездочный отель «Гранд Холл» вошел в десятку самых дорогих гостиниц России по версии Forbes. Номера в стиле роскошной классики стоимостью 17 тысяч рублей за ночь вывели отель на девятое место. «Гранд Холл» — единственный в нашем списке четырехзвездочный отель, он находится в тихом центре Екатеринбурга», — пишет Forbes. Гостиница с 52 номерами бизнес-класса расположена по ул. Гагарина, 30а. Внутри здания находятся крытый бассейн с финской сауной и русской парной. Первое место в рейтинге занял московский отель Four Seasons со стоимостью номера за ночь — 113 тысяч рублей. Также в рейтинг попали гостиницы из Сочи, Анапы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара и Новосибирска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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