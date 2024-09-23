Екатеринбургский отель вошел в первую десятку списка Forbes. Фото

24 сентября 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Стоимость номера достигает 17 тысяч рублей за ночь (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургский четырехзвездочный отель «Гранд Холл» вошел в десятку самых дорогих гостиниц России по версии Forbes. Номера в стиле роскошной классики стоимостью 17 тысяч рублей за ночь вывели отель на девятое место. «Гранд Холл» — единственный в нашем списке четырехзвездочный отель, он находится в тихом центре Екатеринбурга», — пишет Forbes. Гостиница с 52 номерами бизнес-класса расположена по ул. Гагарина, 30а. Внутри здания находятся крытый бассейн с финской сауной и русской парной. Первое место в рейтинге занял московский отель Four Seasons со стоимостью номера за ночь — 113 тысяч рублей. Также в рейтинг попали гостиницы из Сочи, Анапы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара и Новосибирска. Фото: сайт Grand Hall Hotel Фото: сайт Grand Hall Hotel Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский четырехзвездочный отель «Гранд Холл» вошел в десятку самых дорогих гостиниц России по версии Forbes. Номера в стиле роскошной классики стоимостью 17 тысяч рублей за ночь вывели отель на девятое место. «Гранд Холл» — единственный в нашем списке четырехзвездочный отель, он находится в тихом центре Екатеринбурга», — пишет Forbes. Гостиница с 52 номерами бизнес-класса расположена по ул. Гагарина, 30а. Внутри здания находятся крытый бассейн с финской сауной и русской парной. Первое место в рейтинге занял московский отель Four Seasons со стоимостью номера за ночь — 113 тысяч рублей. Также в рейтинг попали гостиницы из Сочи, Анапы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара и Новосибирска.