Двум членам банды Басаева вынесли приговор за теракт с 15 погибшими

Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам группировки террориста Шамиля Басаева, Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашев, за теракт, произошедший в Чечне в 2005 году. В результате происшествия погибли 15 и пострадали 36 человек.
«Суд <…> рассмотрел дело в отношении Дудиева и Донашева и постановил признать их виновными в совершении преступления», — говорится в заявлении суда, передает ТАСС. Они осуждены к 24 и 25 годам лишения свободы соответственно.
Ранее обвиняемые уже были осуждены тем же судом на сроки от 18 до 19 лет за участие в нападении на 6-ю роту в 2000 году, где погибли 84 военнослужащих. В ходе расследования было установлено активное участие Дудиева и Донашева в деятельности банды Басаева.
В июле 2005 года члены банды в Чеченской Республике похитили и убили мужчину для использования его тела в теракте в селе Знаменское. По данным Следственного комитета, они подорвали автомобиль с его телом, одетым в военную форму, убив 15 и ранив 36 человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Главные из группировки были ликвидированы в 2005 году, а трое участников получили длительные сроки заключения в 2008 году. Еще один член банды был экстрадирован из Казахстана в Россию в 2010 году.
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