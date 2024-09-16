Участнику банды Басаева вынесли приговор за нападение на военнослужащих в Чечне

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Алавди Батыкаев получил 16 лет за нападение на российских военных в Чечне в 2000 году Фото:

Участник банды Шамиля Басаева Алавди Батыкаев приговорен к 16 годам лишения свободы за нападение на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

«Приговором Южного окружного военного суда Батыкаеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в сообщении официального telegram-канала СК РФ. Следствие установило, что 29 февраля 2000 года Батыкаев участвовал в нападении на шестую роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в результате которого погибло 84 военнослужащих.

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Участник банды Шамиля Басаева Алавди Батыкаев приговорен к 16 годам лишения свободы за нападение на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации. «Приговором Южного окружного военного суда Батыкаеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в сообщении официального telegram-канала СК РФ. Следствие установило, что 29 февраля 2000 года Батыкаев участвовал в нападении на шестую роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в результате которого погибло 84 военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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