Новогодние туры из Екатеринбурга за границу подорожают

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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Таиланд — одно из популярных направлений Фото:

В преддверии новогодних праздников стоимость путевок за границу может увеличиться на 30-50%, поэтому свердловчанам стоит заранее позаботиться о выборе тура. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«В новогодние даты путевки уже могут стоить от ста тысяч рублей, зачастую в стоимость входит и новогодний ужин. Я бы посоветовал уральцам заранее покупать туры не только из-за экономии, потому что ближе к Новому году цены вырастут на 30-50%, но и потому, что мест в отелях может не быть», — порекомендовал Мальцев.

В предстоящий сезон свердловчане смогут отправиться в Таиланд, Индию, Египет, Гвинею, Анталью и ОАЭ. С 25 октября впервые в истории будут запущены прямые перелеты в Камбоджу.

«Направление уже пользуется большим интересом среди жителей, так как соотношение отдыха и экскурсионных программ там весьма привлекательное», — добавил эксперт. Кроме перечисленных стран, второй год подряд состоится полетная программа на Шри-Ланку. Станут доступны перелеты на остров Фукуок (Вьетнам). Свердловчане предпочитают отдыхать и на острове Хайнань (Китай), но у этого направления, по словам Мальцева, есть значительный минус: в провинции отсутствует как таковая экскурсионная программа, в отличие от Шри-Ланки и Камбоджи.

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В преддверии новогодних праздников стоимость путевок за границу может увеличиться на 30-50%, поэтому свердловчанам стоит заранее позаботиться о выборе тура. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «В новогодние даты путевки уже могут стоить от ста тысяч рублей, зачастую в стоимость входит и новогодний ужин. Я бы посоветовал уральцам заранее покупать туры не только из-за экономии, потому что ближе к Новому году цены вырастут на 30-50%, но и потому, что мест в отелях может не быть», — порекомендовал Мальцев. В предстоящий сезон свердловчане смогут отправиться в Таиланд, Индию, Египет, Гвинею, Анталью и ОАЭ. С 25 октября впервые в истории будут запущены прямые перелеты в Камбоджу. «Направление уже пользуется большим интересом среди жителей, так как соотношение отдыха и экскурсионных программ там весьма привлекательное», — добавил эксперт. Кроме перечисленных стран, второй год подряд состоится полетная программа на Шри-Ланку. Станут доступны перелеты на остров Фукуок (Вьетнам). Свердловчане предпочитают отдыхать и на острове Хайнань (Китай), но у этого направления, по словам Мальцева, есть значительный минус: в провинции отсутствует как таковая экскурсионная программа, в отличие от Шри-Ланки и Камбоджи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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