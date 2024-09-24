Новогодние туры из Екатеринбурга за границу подорожают

Таиланд — одно из популярных направлений Фото: Алена Полозова © URA.RU

В преддверии новогодних праздников стоимость путевок за границу может увеличиться на 30-50%, поэтому свердловчанам стоит заранее позаботиться о выборе тура. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«В новогодние даты путевки уже могут стоить от ста тысяч рублей, зачастую в стоимость входит и новогодний ужин. Я бы посоветовал уральцам заранее покупать туры не только из-за экономии, потому что ближе к Новому году цены вырастут на 30-50%, но и потому, что мест в отелях может не быть», — порекомендовал Мальцев.

В предстоящий сезон свердловчане смогут отправиться в Таиланд, Индию, Египет, Гвинею, Анталью и ОАЭ. С 25 октября впервые в истории будут запущены прямые перелеты в Камбоджу.

«Направление уже пользуется большим интересом среди жителей, так как соотношение отдыха и экскурсионных программ там весьма привлекательное», — добавил эксперт. Кроме перечисленных стран, второй год подряд состоится полетная программа на Шри-Ланку. Станут доступны перелеты на остров Фукуок (Вьетнам). Свердловчане предпочитают отдыхать и на острове Хайнань (Китай), но у этого направления, по словам Мальцева, есть значительный минус: в провинции отсутствует как таковая экскурсионная программа, в отличие от Шри-Ланки и Камбоджи.