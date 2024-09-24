Свердловские школьники остались без питания из-за отсутствия поваров

24 сентября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

В школе из-за нехватки кадров возникли временные перебои с едой (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Бродовской школе (село Мартюш, Свердловская область) дети два дня не получают горячего питания из-за отсутствия поваров. На эту ситуацию URA.RU пожаловался один из родителей. Педагоги, в свою очередь, объяснили, что принимают все меры и уже со среды, 25 сентября, ученики получат перекус. «В нашей школе в столовой совсем нет поваров, и дети уже второй день не получают питания: младшие классы — второго завтрака, а старшие — обеда. Ребенок-второклассник после уроков приходит измученный, ведь он привык питаться по расписанию. А ведь есть ребята, которые и вовсе перед школой не едят», — рассказал на анонимных условиях один из родителей. Его семья уже обратилась на горячую линию в следственный комитет Свердловской области, заявив, что дети в Бродовской школе в опасности. В самом учреждении агентству объяснили, что поваров нет из-за того, что одна из специалистов родила, а двое других — на длительном больничном. «Искали в наших поселковых кафетериях, повесили объявления даже в городе Каменске-Уральском, но никто не идет. Мы также просили родителей помочь в поисках, но тоже не получилось, такое бывает. Но уже сегодня у нас состоятся переговоры с оператором питания из Екатеринбурга, который — мы надеемся — возьмется нас обслуживать. Тогда они и продукты будут поставлять, и готовить», — объяснили в школе. Сейчас в сложившейся ситуации уроки для младших классов сокращены, а старшие переведены на дистанционное обучение. Учителя заявили, что со среды, 25 сентября, детей обеспечат горячим чаем, бутербродами, вареными яйцами, бананами и, по возможности, йогуртом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бродовской школе (село Мартюш, Свердловская область) дети два дня не получают горячего питания из-за отсутствия поваров. На эту ситуацию URA.RU пожаловался один из родителей. Педагоги, в свою очередь, объяснили, что принимают все меры и уже со среды, 25 сентября, ученики получат перекус. «В нашей школе в столовой совсем нет поваров, и дети уже второй день не получают питания: младшие классы — второго завтрака, а старшие — обеда. Ребенок-второклассник после уроков приходит измученный, ведь он привык питаться по расписанию. А ведь есть ребята, которые и вовсе перед школой не едят», — рассказал на анонимных условиях один из родителей. Его семья уже обратилась на горячую линию в следственный комитет Свердловской области, заявив, что дети в Бродовской школе в опасности. В самом учреждении агентству объяснили, что поваров нет из-за того, что одна из специалистов родила, а двое других — на длительном больничном. «Искали в наших поселковых кафетериях, повесили объявления даже в городе Каменске-Уральском, но никто не идет. Мы также просили родителей помочь в поисках, но тоже не получилось, такое бывает. Но уже сегодня у нас состоятся переговоры с оператором питания из Екатеринбурга, который — мы надеемся — возьмется нас обслуживать. Тогда они и продукты будут поставлять, и готовить», — объяснили в школе. Сейчас в сложившейся ситуации уроки для младших классов сокращены, а старшие переведены на дистанционное обучение. Учителя заявили, что со среды, 25 сентября, детей обеспечат горячим чаем, бутербродами, вареными яйцами, бананами и, по возможности, йогуртом.