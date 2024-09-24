Происшествия Школьник, напавший с молотком на одноклассников в Иркутске, госпитализирован 24 сентября 2024 в 15:13 Размер текста - 17 + Иркутского школьника с молотком обезвредил учитель физкультуры Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком Школьник из поселка Балаганск, который совершил нападение на своих одноклассников с молотком, был доставлен в Иркутск и госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. «Доставлен в больницу в Иркутске и госпитализирован с легкими травмами», — рассказал РИА Новости представитель ведомства. Он добавил, что школа продолжает работать в обычном режиме. После инцидента в школе Балаганска 23 сентября Следственный комитет завел два уголовных дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Учитель физкультуры остановил агрессивного подростка. Сейчас следователи и представители министерства образования региона выясняют все обстоятельства происшествия. Пострадавшие школьники получили легкие травмы и были отпущены на домашнее лечение после оказания медицинской помощи. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что одноклассники называли нападавшего замкнутым и необщительным. В соцсетях он выражал намерения организовать массовое убийство, сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Школьник из поселка Балаганск, который совершил нападение на своих одноклассников с молотком, был доставлен в Иркутск и госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. «Доставлен в больницу в Иркутске и госпитализирован с легкими травмами», — рассказал РИА Новости представитель ведомства. Он добавил, что школа продолжает работать в обычном режиме. После инцидента в школе Балаганска 23 сентября Следственный комитет завел два уголовных дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Учитель физкультуры остановил агрессивного подростка. Сейчас следователи и представители министерства образования региона выясняют все обстоятельства происшествия. Пострадавшие школьники получили легкие травмы и были отпущены на домашнее лечение после оказания медицинской помощи. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что одноклассники называли нападавшего замкнутым и необщительным. В соцсетях он выражал намерения организовать массовое убийство, сообщает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям