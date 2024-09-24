Школьник, напавший с молотком на одноклассников в Иркутске, госпитализирован

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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, молоток, инструмент, строительный молоток
Иркутского школьника с молотком обезвредил учитель физкультуры Фото:
новость из сюжета
Иркутский школьник напал на одноклассников с молотком

Школьник из поселка Балаганск, который совершил нападение на своих одноклассников с молотком, был доставлен в Иркутск и госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Доставлен в больницу в Иркутске и госпитализирован с легкими травмами», — рассказал РИА Новости представитель ведомства. Он добавил, что школа продолжает работать в обычном режиме.

После инцидента в школе Балаганска 23 сентября Следственный комитет завел два уголовных дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Учитель физкультуры остановил агрессивного подростка. Сейчас следователи и представители министерства образования региона выясняют все обстоятельства происшествия. Пострадавшие школьники получили легкие травмы и были отпущены на домашнее лечение после оказания медицинской помощи.

Ранее telegram-канал Shot сообщал, что одноклассники называли нападавшего замкнутым и необщительным. В соцсетях он выражал намерения организовать массовое убийство, сообщает «Царьград».

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Школьник из поселка Балаганск, который совершил нападение на своих одноклассников с молотком, был доставлен в Иркутск и госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. «Доставлен в больницу в Иркутске и госпитализирован с легкими травмами», — рассказал РИА Новости представитель ведомства. Он добавил, что школа продолжает работать в обычном режиме. После инцидента в школе Балаганска 23 сентября Следственный комитет завел два уголовных дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Учитель физкультуры остановил агрессивного подростка. Сейчас следователи и представители министерства образования региона выясняют все обстоятельства происшествия. Пострадавшие школьники получили легкие травмы и были отпущены на домашнее лечение после оказания медицинской помощи. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что одноклассники называли нападавшего замкнутым и необщительным. В соцсетях он выражал намерения организовать массовое убийство, сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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