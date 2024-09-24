Общество Абрамович не собирается продавать «Гараж» 24 сентября 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + «Гараж» продолжает работать в обычном режиме Фото: Антон Белицкий © URA.RU Информация о продаже музея современного искусства «Гараж», основанного российским бизнесменом Романом Абрамовичем и его бывшей женой Дарьей Жуковой, оказалась ложной. Музей не выставлен на продажу, сообщили в пресс-службе Абрамовича. «Появившиеся в сети сообщения о продаже Музея „Гараж“ не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу и никаких переговоров не ведется», — рассказали изданию The Blueprint представители бизнесмена. Также они добавили, что музей работает в штатном режиме. Информация о возможной продаже появилась 23 сентября в telegram-канале «Ку-ку», за которым стоит искусствовед Ксения Коробейникова. Музей, основанный в 2008 году, известен своей деятельностью в области сбора архивов по истории российского современного искусства, публикации книг и поддержке художников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Информация о продаже музея современного искусства «Гараж», основанного российским бизнесменом Романом Абрамовичем и его бывшей женой Дарьей Жуковой, оказалась ложной. Музей не выставлен на продажу, сообщили в пресс-службе Абрамовича. «Появившиеся в сети сообщения о продаже Музея „Гараж“ не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу и никаких переговоров не ведется», — рассказали изданию The Blueprint представители бизнесмена. Также они добавили, что музей работает в штатном режиме. Информация о возможной продаже появилась 23 сентября в telegram-канале «Ку-ку», за которым стоит искусствовед Ксения Коробейникова. Музей, основанный в 2008 году, известен своей деятельностью в области сбора архивов по истории российского современного искусства, публикации книг и поддержке художников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям