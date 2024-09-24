Абрамович не собирается продавать «Гараж»

Информация о продаже музея современного искусства «Гараж», основанного российским бизнесменом Романом Абрамовичем и его бывшей женой Дарьей Жуковой, оказалась ложной. Музей не выставлен на продажу, сообщили в пресс-службе Абрамовича.
«Появившиеся в сети сообщения о продаже Музея „Гараж“ не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу и никаких переговоров не ведется», — рассказали изданию The Blueprint представители бизнесмена. Также они добавили, что музей работает в штатном режиме.
Информация о возможной продаже появилась 23 сентября в telegram-канале «Ку-ку», за которым стоит искусствовед Ксения Коробейникова. Музей, основанный в 2008 году, известен своей деятельностью в области сбора архивов по истории российского современного искусства, публикации книг и поддержке художников.
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