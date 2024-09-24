Суд отменил приговор молодому свердловскому учителю, осужденному за педофилию. Фото

Учителю из Талицы, осужденному за педофилию, отменили приговор

24 сентября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Педагог развращал девочек в Талице (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU Свердловский областной суд отменил приговор 21-летнему учителю из Талицы Василию Хомутинину, который получил большой тюремный срок за изнасилование школьниц. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Обвинительный приговор отменен. Уголовное дело возвращено прокурору», — сказали в облсуде. Теперь Хомутинин будет находиться в СИЗО до 23 декабря. По версии следствия, Хомутинин развращал девочек в учительской. Некоторых Василий просил присылать фото, а тем, кто постарше — сразу намекал на близость. В его телефоне нашли переписку и фотографии обнаженных учениц. Следователи считают, что педагог шантажировал девочек тем, что сольет компромат, если они не согласятся «подтянуть английский» в неформальной обстановке. Одной из потерпевших было 11 лет, второй — 13. Примечательно, что директором школы, в котором Хомутинин работал, была его мама. После случившегося ей пришлось уволиться. Следователи вменили Хомутинину изнасилование школьниц, понуждение их к действиям сексуального характера, насильственные действия сексуального характера, использование малолетних в целях изготовления порнографии и ряд других тяжких статей Уголовного кодекса России. 30 мая текущего года суд в Талице приговорил учителя к 19 годам колонии строгого режима, с запретом заниматься педагогической деятельностью десять лет. Хомутинину — 21 год Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отменил приговор 21-летнему учителю из Талицы Василию Хомутинину, который получил большой тюремный срок за изнасилование школьниц. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Обвинительный приговор отменен. Уголовное дело возвращено прокурору», — сказали в облсуде. Теперь Хомутинин будет находиться в СИЗО до 23 декабря. По версии следствия, Хомутинин развращал девочек в учительской. Некоторых Василий просил присылать фото, а тем, кто постарше — сразу намекал на близость. В его телефоне нашли переписку и фотографии обнаженных учениц. Следователи считают, что педагог шантажировал девочек тем, что сольет компромат, если они не согласятся «подтянуть английский» в неформальной обстановке. Одной из потерпевших было 11 лет, второй — 13. Примечательно, что директором школы, в котором Хомутинин работал, была его мама. После случившегося ей пришлось уволиться. Следователи вменили Хомутинину изнасилование школьниц, понуждение их к действиям сексуального характера, насильственные действия сексуального характера, использование малолетних в целях изготовления порнографии и ряд других тяжких статей Уголовного кодекса России. 30 мая текущего года суд в Талице приговорил учителя к 19 годам колонии строгого режима, с запретом заниматься педагогической деятельностью десять лет.