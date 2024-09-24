Тюменцы смогут улететь в Сочи по цене одного похода в магазин. Скрин

Тюменцам предлагают билеты до Сочи по цене до двух тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обратная дорога обойдется в 10 раз дороже
Обратная дорога обойдется в 10 раз дороже Фото:

Тюменцам предлагают улететь в Сочи, отдав за билеты меньше, чем за один поход в продуктовый магазин. Информация о стоимости билетов размещена в агрегаторе «Яндекс Путешествия»

«Авиабилет из Тюмени в Сочи на 26 сентября стоит 1142 рубля. На 27 сентября стоимость перелета составит 1779 рублей», — говорится на сайте агрегатора.

При этом обратные билеты на эти же числа и следующие пять дней варьируются в цене от 20 тысяч до 23 тысяч рублей. В начале октября цены выравниваются — билеты до Сочи и обратно будут стоить в пределах 10 тысяч рублей каждый.

Перелет до Сочи будет стоить меньше двух тысяч рублей...
Перелет до Сочи будет стоить меньше двух тысяч рублей...
Фото:
...а вот обратная дорога обойдется в 10 раз дороже
...а вот обратная дорога обойдется в 10 раз дороже
Фото:

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Тюменцам предлагают улететь в Сочи, отдав за билеты меньше, чем за один поход в продуктовый магазин. Информация о стоимости билетов размещена в агрегаторе «Яндекс Путешествия» «Авиабилет из Тюмени в Сочи на 26 сентября стоит 1142 рубля. На 27 сентября стоимость перелета составит 1779 рублей», — говорится на сайте агрегатора. При этом обратные билеты на эти же числа и следующие пять дней варьируются в цене от 20 тысяч до 23 тысяч рублей. В начале октября цены выравниваются — билеты до Сочи и обратно будут стоить в пределах 10 тысяч рублей каждый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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