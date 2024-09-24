Обратная дорога обойдется в 10 раз дороже
Тюменцам предлагают улететь в Сочи, отдав за билеты меньше, чем за один поход в продуктовый магазин. Информация о стоимости билетов размещена в агрегаторе «Яндекс Путешествия»
«Авиабилет из Тюмени в Сочи на 26 сентября стоит 1142 рубля. На 27 сентября стоимость перелета составит 1779 рублей», — говорится на сайте агрегатора.
При этом обратные билеты на эти же числа и следующие пять дней варьируются в цене от 20 тысяч до 23 тысяч рублей. В начале октября цены выравниваются — билеты до Сочи и обратно будут стоить в пределах 10 тысяч рублей каждый.
Перелет до Сочи будет стоить меньше двух тысяч рублей...
...а вот обратная дорога обойдется в 10 раз дороже
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!