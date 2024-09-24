Власти ХМАО с опережением графика восстанавливают подшефную Макеевку в ДНР

Власти ХМАО с опережением графика восстанавливают инфраструктуру в подшефной Макеевка, Донецкой народной республике. Замгубернатора Югры Азат Ислаев проинспектировал строительство и реконструкцию объектов, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев проинспектировал строительство и реконструкцию ключевых объектов, среди которых школы, Аллея Победы и трасса „Макеевка-Ясиноватая“. Часть проектов реализуются с опережением графика, а по некоторым работы уже завершены», — сообщает telegram-канал.
Трасса Макеевка — Ясиноватая не ремонтировалась несколько десятилетий. По просьбе главы ДНР Дениса Пушилина и по поручению президента России Владимира Путина за эту задачу взялась Югра, работы с опережением графика выполняет компания «Северавтодор». «Это „дорога жизни“ по сути, связывающая два ключевых населенных пункта Макеевской агломерации: Макеевку и Ясиноватую. На сегодняшний день мы фиксируем, что основные работы по дороге выполнены», — сказал Азат Ислаев. Рабочие в настоящий момент обустраивают дорожные знаки, тротуары и освещение.
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