Задержанные после взрыва в Ленинском районе Челябинска объяснили свой поступок. Видео

Задержанные после взрыва петарды в Челябинске объяснили свой поступок шуткой

25 сентября 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

В Челябинске по горячим следам установили хулиганов, взорвавших пиротехнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске оперативно установили личности мужчин, которые 24 сентября устроили взрыв в Ленинском районе. В полиции они объяснили свой поступок желанием пошутить, извинившись перед жителями дома на улице Гражданской. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. «Личности взорвавших петарду были установлены в течение часа. Один из мужчин 1998 года рождения из Кусинского района признался в содеянном, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями. Его друг также доставлен в отдел полиции „Ленинский“ и дал пояснения о своих хулиганских действиях», — прокомментировали в областном правоохранительном главке. В ведомстве уточнили, что правонарушителей нашли, организовав осмотр места происшествия и поквартирный обход. Несмотря на раскаяние и извинения перед жителями, оба участника инцидента будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Как URA.RU сообщало ранее, в Ленинском районе Челябинска неизвестные 24 сентября устроили взрыв, бросив петарду под балкон жилого дома. Залп активировал сигнализации припаркованных автомобилей. Инцидент попал на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске оперативно установили личности мужчин, которые 24 сентября устроили взрыв в Ленинском районе. В полиции они объяснили свой поступок желанием пошутить, извинившись перед жителями дома на улице Гражданской. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. «Личности взорвавших петарду были установлены в течение часа. Один из мужчин 1998 года рождения из Кусинского района признался в содеянном, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями. Его друг также доставлен в отдел полиции „Ленинский“ и дал пояснения о своих хулиганских действиях», — прокомментировали в областном правоохранительном главке. В ведомстве уточнили, что правонарушителей нашли, организовав осмотр места происшествия и поквартирный обход. Несмотря на раскаяние и извинения перед жителями, оба участника инцидента будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Как URA.RU сообщало ранее, в Ленинском районе Челябинска неизвестные 24 сентября устроили взрыв, бросив петарду под балкон жилого дома. Залп активировал сигнализации припаркованных автомобилей. Инцидент попал на видео.