В Челябинске оперативно установили личности мужчин, которые 24 сентября устроили взрыв в Ленинском районе. В полиции они объяснили свой поступок желанием пошутить, извинившись перед жителями дома на улице Гражданской. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
«Личности взорвавших петарду были установлены в течение часа. Один из мужчин 1998 года рождения из Кусинского района признался в содеянном, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями. Его друг также доставлен в отдел полиции „Ленинский“ и дал пояснения о своих хулиганских действиях», — прокомментировали в областном правоохранительном главке.
В ведомстве уточнили, что правонарушителей нашли, организовав осмотр места происшествия и поквартирный обход. Несмотря на раскаяние и извинения перед жителями, оба участника инцидента будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Как URA.RU сообщало ранее, в Ленинском районе Челябинска неизвестные 24 сентября устроили взрыв, бросив петарду под балкон жилого дома. Залп активировал сигнализации припаркованных автомобилей. Инцидент попал на видео.
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