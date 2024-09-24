24 сентября 2024

Задержанные после взрыва в Ленинском районе Челябинска объяснили свой поступок. Видео

Задержанные после взрыва петарды в Челябинске объяснили свой поступок шуткой
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
В Челябинске по горячим следам установили хулиганов, взорвавших пиротехнику Фото:

В Челябинске оперативно установили личности мужчин, которые 24 сентября устроили взрыв в Ленинском районе. В полиции они объяснили свой поступок желанием пошутить, извинившись перед жителями дома на улице Гражданской. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

«Личности взорвавших петарду были установлены в течение часа. Один из мужчин 1998 года рождения из Кусинского района признался в содеянном, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями. Его друг также доставлен в отдел полиции „Ленинский“ и дал пояснения о своих хулиганских действиях», — прокомментировали в областном правоохранительном главке.

В ведомстве уточнили, что правонарушителей нашли, организовав осмотр места происшествия и поквартирный обход. Несмотря на раскаяние и извинения перед жителями, оба участника инцидента будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Как URA.RU сообщало ранее, в Ленинском районе Челябинска неизвестные 24 сентября устроили взрыв, бросив петарду под балкон жилого дома. Залп активировал сигнализации припаркованных автомобилей. Инцидент попал на видео.

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В Челябинске оперативно установили личности мужчин, которые 24 сентября устроили взрыв в Ленинском районе. В полиции они объяснили свой поступок желанием пошутить, извинившись перед жителями дома на улице Гражданской. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. «Личности взорвавших петарду были установлены в течение часа. Один из мужчин 1998 года рождения из Кусинского района признался в содеянном, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями. Его друг также доставлен в отдел полиции „Ленинский“ и дал пояснения о своих хулиганских действиях», — прокомментировали в областном правоохранительном главке. В ведомстве уточнили, что правонарушителей нашли, организовав осмотр места происшествия и поквартирный обход. Несмотря на раскаяние и извинения перед жителями, оба участника инцидента будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Как URA.RU сообщало ранее, в Ленинском районе Челябинска неизвестные 24 сентября устроили взрыв, бросив петарду под балкон жилого дома. Залп активировал сигнализации припаркованных автомобилей. Инцидент попал на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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