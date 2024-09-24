24 сентября 2024

Под Екатеринбургом продают фэнтезийный коттедж за 40 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОНФ в Введенке. Курган, особняк, коттедж фролова
Частный дом имеет три этажа, не считая цокольного (архивное фото) Фото:

В коттеджном поселке Хрустальный, расположенном между Екатеринбургом и Первоуральском, продают особняк в стиле фэнтези за 40 миллионов рублей. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Этажи дома позволяют устроить планировку по собственному дизайнерскому проекту. Лестничный проем с подвигает устроить авторскую лестницу. Мансардный этаж предусматривает свободную территорию для игр, отдыха или уединения в самой высокой точке поселка — Башне мечтаний. А окна в небо запустят внутрь звездный ансамбль. На любом этаже предусмотрена конструктивная возможность размещения камина. Можно смело представить, что, приобретая такой дом, вы создаете вековое родовое поместье на ближайшие 200 лет», — говорится в объявлении.

У коттеджа три этажа, к которым еще прилагается цокольный, предусмотренный под сауну с джакузи, винный погреб, оружейную, сейфовое хранилище, котельную и другие помещения. Основание сделано из железобетона толщиной 400 миллиметров. Также имеется теплый гараж на 105 кв. м. на два автомобиля и с помещением для снегохода, квадроцикла или гидроцикла. В доме установлена система «Умного дома». В доме нет ремонта. Один кв. м. обойдется в 80 тысяч рублей.

У дома множество круглых элементов
У дома множество круглых элементов
Фото:
Коттедж расположен в поселке бизнес-класса
Коттедж расположен в поселке бизнес-класса
Фото:
В доме отсутствует ремонт и отделка
В доме отсутствует ремонт и отделка
Фото:
На территории есть гараж на 105 квадратных метров
На территории есть гараж на 105 квадратных метров
Фото:
С мансардного этажа открывается вид на округу
С мансардного этажа открывается вид на округу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В коттеджном поселке Хрустальный, расположенном между Екатеринбургом и Первоуральском, продают особняк в стиле фэнтези за 40 миллионов рублей. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито». «Этажи дома позволяют устроить планировку по собственному дизайнерскому проекту. Лестничный проем с подвигает устроить авторскую лестницу. Мансардный этаж предусматривает свободную территорию для игр, отдыха или уединения в самой высокой точке поселка — Башне мечтаний. А окна в небо запустят внутрь звездный ансамбль. На любом этаже предусмотрена конструктивная возможность размещения камина. Можно смело представить, что, приобретая такой дом, вы создаете вековое родовое поместье на ближайшие 200 лет», — говорится в объявлении. У коттеджа три этажа, к которым еще прилагается цокольный, предусмотренный под сауну с джакузи, винный погреб, оружейную, сейфовое хранилище, котельную и другие помещения. Основание сделано из железобетона толщиной 400 миллиметров. Также имеется теплый гараж на 105 кв. м. на два автомобиля и с помещением для снегохода, квадроцикла или гидроцикла. В доме установлена система «Умного дома». В доме нет ремонта. Один кв. м. обойдется в 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...