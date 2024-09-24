Под Екатеринбургом продают фэнтезийный коттедж за 40 млн рублей. Фото

25 сентября 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Частный дом имеет три этажа, не считая цокольного (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В коттеджном поселке Хрустальный, расположенном между Екатеринбургом и Первоуральском, продают особняк в стиле фэнтези за 40 миллионов рублей. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито». «Этажи дома позволяют устроить планировку по собственному дизайнерскому проекту. Лестничный проем с подвигает устроить авторскую лестницу. Мансардный этаж предусматривает свободную территорию для игр, отдыха или уединения в самой высокой точке поселка — Башне мечтаний. А окна в небо запустят внутрь звездный ансамбль. На любом этаже предусмотрена конструктивная возможность размещения камина. Можно смело представить, что, приобретая такой дом, вы создаете вековое родовое поместье на ближайшие 200 лет», — говорится в объявлении. У коттеджа три этажа, к которым еще прилагается цокольный, предусмотренный под сауну с джакузи, винный погреб, оружейную, сейфовое хранилище, котельную и другие помещения. Основание сделано из железобетона толщиной 400 миллиметров. Также имеется теплый гараж на 105 кв. м. на два автомобиля и с помещением для снегохода, квадроцикла или гидроцикла. В доме установлена система «Умного дома». В доме нет ремонта. Один кв. м. обойдется в 80 тысяч рублей. У дома множество круглых элементов Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_500_m_na_uchastke_177_sot._4454339525 Коттедж расположен в поселке бизнес-класса Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_500_m_na_uchastke_177_sot._4454339525 В доме отсутствует ремонт и отделка Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_500_m_na_uchastke_177_sot._4454339525 На территории есть гараж на 105 квадратных метров Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_500_m_na_uchastke_177_sot._4454339525 С мансардного этажа открывается вид на округу Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_500_m_na_uchastke_177_sot._4454339525 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В коттеджном поселке Хрустальный, расположенном между Екатеринбургом и Первоуральском, продают особняк в стиле фэнтези за 40 миллионов рублей. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито». «Этажи дома позволяют устроить планировку по собственному дизайнерскому проекту. Лестничный проем с подвигает устроить авторскую лестницу. Мансардный этаж предусматривает свободную территорию для игр, отдыха или уединения в самой высокой точке поселка — Башне мечтаний. А окна в небо запустят внутрь звездный ансамбль. На любом этаже предусмотрена конструктивная возможность размещения камина. Можно смело представить, что, приобретая такой дом, вы создаете вековое родовое поместье на ближайшие 200 лет», — говорится в объявлении. У коттеджа три этажа, к которым еще прилагается цокольный, предусмотренный под сауну с джакузи, винный погреб, оружейную, сейфовое хранилище, котельную и другие помещения. Основание сделано из железобетона толщиной 400 миллиметров. Также имеется теплый гараж на 105 кв. м. на два автомобиля и с помещением для снегохода, квадроцикла или гидроцикла. В доме установлена система «Умного дома». В доме нет ремонта. Один кв. м. обойдется в 80 тысяч рублей.