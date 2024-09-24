В коттеджном поселке Хрустальный, расположенном между Екатеринбургом и Первоуральском, продают особняк в стиле фэнтези за 40 миллионов рублей. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Этажи дома позволяют устроить планировку по собственному дизайнерскому проекту. Лестничный проем с подвигает устроить авторскую лестницу. Мансардный этаж предусматривает свободную территорию для игр, отдыха или уединения в самой высокой точке поселка — Башне мечтаний. А окна в небо запустят внутрь звездный ансамбль. На любом этаже предусмотрена конструктивная возможность размещения камина. Можно смело представить, что, приобретая такой дом, вы создаете вековое родовое поместье на ближайшие 200 лет», — говорится в объявлении.
У коттеджа три этажа, к которым еще прилагается цокольный, предусмотренный под сауну с джакузи, винный погреб, оружейную, сейфовое хранилище, котельную и другие помещения. Основание сделано из железобетона толщиной 400 миллиметров. Также имеется теплый гараж на 105 кв. м. на два автомобиля и с помещением для снегохода, квадроцикла или гидроцикла. В доме установлена система «Умного дома». В доме нет ремонта. Один кв. м. обойдется в 80 тысяч рублей.
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В коттеджном поселке Хрустальный, расположенном между Екатеринбургом и Первоуральском, продают особняк в стиле фэнтези за 40 миллионов рублей. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито». «Этажи дома позволяют устроить планировку по собственному дизайнерскому проекту. Лестничный проем с подвигает устроить авторскую лестницу. Мансардный этаж предусматривает свободную территорию для игр, отдыха или уединения в самой высокой точке поселка — Башне мечтаний. А окна в небо запустят внутрь звездный ансамбль. На любом этаже предусмотрена конструктивная возможность размещения камина. Можно смело представить, что, приобретая такой дом, вы создаете вековое родовое поместье на ближайшие 200 лет», — говорится в объявлении. У коттеджа три этажа, к которым еще прилагается цокольный, предусмотренный под сауну с джакузи, винный погреб, оружейную, сейфовое хранилище, котельную и другие помещения. Основание сделано из железобетона толщиной 400 миллиметров. Также имеется теплый гараж на 105 кв. м. на два автомобиля и с помещением для снегохода, квадроцикла или гидроцикла. В доме установлена система «Умного дома». В доме нет ремонта. Один кв. м. обойдется в 80 тысяч рублей.