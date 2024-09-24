24 сентября 2024

Власти Нижневартовска назначили виновных в срыве школьных обедов

Мэрия Нижневартовска накажет директоров школ за передел рынка питания учащихся
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске продолжают разбираться в скандале со срывом школьного питания
В Нижневартовске продолжают разбираться в скандале со срывом школьного питания Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) назначили виновников скандала со школьным питанием. Местный департамент образования подготовил отчет, согласно которому будут наказаны 40 работников общепита, 18 директоров школ — и ни одного чиновника. Копия документа имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«В настоящее время 40 работников общеобразовательных организаций, допустивших нарушение законодательства в части организации питания, привлечены к дисциплинарной ответственности. Рассматривается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 18 руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций», — указано в отчете.

Наказание грозит руководствам школ №2, №3, №6, №7, №8, №9, №11, №13, №17, №18, №19, №21, №22, №43, №44. В список потенциальных обладателей дисциплинарного взыскания также руководители обеих гимназий и лицея. В отчете указано, что наказание директора общеобразовательных учреждений несут за то, что подрядчик ООО «Азбука питания» к началу учебного года в полном объеме укомплектовал штат только шести пищеблоков. «При этом, согласно условиям контракта, предварительно руководителям были представлены сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с приложением копий медицинских книжек. Данные сведения оказались недостоверными. Своими действиями поставщик услуг создал риск срыва организации питания обучающихся. Отсутствие квалифицированных кадров повлекло за собой нарушения требований санитарного законодательства», — сообщает руководство депобразования в отчете для думы.

Скандал со школьным питанием обсуждался и на заседании комитета по социальным вопросам думы ХМАО. Окружной департамент образования заявил о самоустранении администрации Нижневартовска от решения этой проблемы, из-за чего региональным властям пришлось разруливать ситуацию в ручном режиме. По словам директора окружного депобра Алексея Дренина, в Нижневартовск пришлось отправить десант из студентов колледжей, чтобы укомплектовать штат «Азбуки вкуса». «Мы помогли с кадрами, мы подключили наши колледжи и студентов выпускных курсов, которые имеют опыт и у которых есть санитарные книжки. И вот с понедельника они их начали принимать на работу, на работу выходят 37 человек. По факту, проблема осталась на сегодняшний день, только в одной школе — № 17. Местные работники, которые уже были приняты на работу (15 человек) не вышли на работу и отключили телефоны», — прокомментировал Дренин.

Самоустранение администрации Нижневартовска и обвинение директоров школ в срыве организации питания возмутило вице-спикера думы ХМАО Наталью Западнову. «Меня не волнует, что происходит между подрядчиками. Я считаю, что от этого мы должны страдать дети. И вот такое вот отношение к директорам... Надо беречь профессиональные кадры, у нас людей не хватает в учреждениях. Смотрите, как составляется это техническое задание, когда проходит конкурс на питание. Кто его составляет? Его не директора составляют», — заявила Западнова.

Чиновники согласились с тем, что контроль над составлением техзадания к контрактам должным образом не осуществлялся. Лидер КПРФ в ХМАО и депутат окружной Думы Алексей Савинцев выступил резко против организации конкурсных закупок по таким вопросам, как школьное питание. Он заявил, что этот вопрос должен быть, как раньше, в ведении муниципальных властей. Однако комбинаты питания на территории округа продолжают реорганизовывать из муниципальных унитарных предприятий.

В беседе с журналистом агентства и.о. вице-мэра Нижневартовска по соцвопросам и заместитель директора департамента образования города Дмитрий Котов настаивал на том, что руководители школ также должны нести ответственность. «Если мы говорим про организацию питания, то контракт заключается между образовательной организацией и поставщиком. Соответственно вопросы взаимодействия поставщика и заказчика — это компетенция руководителя образовательной организации. Администрация курирует как орган управления, соответственно, будет дана оценка действий и департаменту образования. Соответствующие предложения будут представлены главе города и он примет решения о привлечении к дисциплинарной ответственности», — сообщил Котов.

Искать виновных продолжают и правоохранительные органы. После проверки прокуратуры, многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях, а также вмешательства центрального штаба ОНФ проверку начал Следственный комитет по указанию его председателя Александра Бастрыкина. В итоге она вылилась в уголовное дело, которое возбуждено по ч.1 статьи 293 (халатность).

«Азбука питания» получила 69 претензий, из них в Единой информационной системе опубликованы 36. Сумма штрафов, выставленных организатору питания — 340 тысяч рублей. На момент публикации новости оплачено только 25 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова назвала власти Нижневартовска недееспособными. Руководству округа пришлось в ручном режиме разруливать как скандал со школьным питанием, так и инцидент со срывом учебного процесса в 25 школе, которую из-за несвоевременного капремонта крыши затопил ливень накануне 1 сентября.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) назначили виновников скандала со школьным питанием. Местный департамент образования подготовил отчет, согласно которому будут наказаны 40 работников общепита, 18 директоров школ — и ни одного чиновника. Копия документа имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В настоящее время 40 работников общеобразовательных организаций, допустивших нарушение законодательства в части организации питания, привлечены к дисциплинарной ответственности. Рассматривается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 18 руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций», — указано в отчете. Наказание грозит руководствам школ №2, №3, №6, №7, №8, №9, №11, №13, №17, №18, №19, №21, №22, №43, №44. В список потенциальных обладателей дисциплинарного взыскания также руководители обеих гимназий и лицея. В отчете указано, что наказание директора общеобразовательных учреждений несут за то, что подрядчик ООО «Азбука питания» к началу учебного года в полном объеме укомплектовал штат только шести пищеблоков. «При этом, согласно условиям контракта, предварительно руководителям были представлены сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с приложением копий медицинских книжек. Данные сведения оказались недостоверными. Своими действиями поставщик услуг создал риск срыва организации питания обучающихся. Отсутствие квалифицированных кадров повлекло за собой нарушения требований санитарного законодательства», — сообщает руководство депобразования в отчете для думы. Скандал со школьным питанием обсуждался и на заседании комитета по социальным вопросам думы ХМАО. Окружной департамент образования заявил о самоустранении администрации Нижневартовска от решения этой проблемы, из-за чего региональным властям пришлось разруливать ситуацию в ручном режиме. По словам директора окружного депобра Алексея Дренина, в Нижневартовск пришлось отправить десант из студентов колледжей, чтобы укомплектовать штат «Азбуки вкуса». «Мы помогли с кадрами, мы подключили наши колледжи и студентов выпускных курсов, которые имеют опыт и у которых есть санитарные книжки. И вот с понедельника они их начали принимать на работу, на работу выходят 37 человек. По факту, проблема осталась на сегодняшний день, только в одной школе — № 17. Местные работники, которые уже были приняты на работу (15 человек) не вышли на работу и отключили телефоны», — прокомментировал Дренин. Самоустранение администрации Нижневартовска и обвинение директоров школ в срыве организации питания возмутило вице-спикера думы ХМАО Наталью Западнову. «Меня не волнует, что происходит между подрядчиками. Я считаю, что от этого мы должны страдать дети. И вот такое вот отношение к директорам... Надо беречь профессиональные кадры, у нас людей не хватает в учреждениях. Смотрите, как составляется это техническое задание, когда проходит конкурс на питание. Кто его составляет? Его не директора составляют», — заявила Западнова. Чиновники согласились с тем, что контроль над составлением техзадания к контрактам должным образом не осуществлялся. Лидер КПРФ в ХМАО и депутат окружной Думы Алексей Савинцев выступил резко против организации конкурсных закупок по таким вопросам, как школьное питание. Он заявил, что этот вопрос должен быть, как раньше, в ведении муниципальных властей. Однако комбинаты питания на территории округа продолжают реорганизовывать из муниципальных унитарных предприятий. В беседе с журналистом агентства и.о. вице-мэра Нижневартовска по соцвопросам и заместитель директора департамента образования города Дмитрий Котов настаивал на том, что руководители школ также должны нести ответственность. «Если мы говорим про организацию питания, то контракт заключается между образовательной организацией и поставщиком. Соответственно вопросы взаимодействия поставщика и заказчика — это компетенция руководителя образовательной организации. Администрация курирует как орган управления, соответственно, будет дана оценка действий и департаменту образования. Соответствующие предложения будут представлены главе города и он примет решения о привлечении к дисциплинарной ответственности», — сообщил Котов. Искать виновных продолжают и правоохранительные органы. После проверки прокуратуры, многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях, а также вмешательства центрального штаба ОНФ проверку начал Следственный комитет по указанию его председателя Александра Бастрыкина. В итоге она вылилась в уголовное дело, которое возбуждено по ч.1 статьи 293 (халатность). «Азбука питания» получила 69 претензий, из них в Единой информационной системе опубликованы 36. Сумма штрафов, выставленных организатору питания — 340 тысяч рублей. На момент публикации новости оплачено только 25 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова назвала власти Нижневартовска недееспособными. Руководству округа пришлось в ручном режиме разруливать как скандал со школьным питанием, так и инцидент со срывом учебного процесса в 25 школе, которую из-за несвоевременного капремонта крыши затопил ливень накануне 1 сентября.
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