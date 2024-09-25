Родственник детей, погибших от отравления под Красноярском, отверг основную версию следствия

Дядя погибших от отравления под Красноярском детей Алексей Виноградов отверг основную версию следствия, заявив, что дом проветривался после использования дихлофоса. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Я не верю в версию отравления детей дихлофосом, потому что точно знаю, что дом после использования средства проветривался минимум два часа», — передает ТАСС слова Виноградова. Он добавил, что дети не могли погибнуть от средства, потому что после проветривания они были на улице еще некоторое время.
Ранее медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич заявил, что дихлофос не может быть причиной отравления семьи из-за требуемой для этого большой дозы. Он добавил, что после проветривания средство не имеет токсичной летальной дозы для здорового человека.
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