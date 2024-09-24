Токсиколог опроверг возможность смертельного отравления дихлофосом

Токсиколог Ловцевич: после проветривания дихлофос не смертелен для человека

24 сентября 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Сергей Ловцевич заявил, что дихлофос после проветривания помещения не имеет токсичной летальной дозы для здорового человека Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press новость из сюжета В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей Дихлофос не может быть причиной отравления семьи в Красноярском крае из-за требуемой для этого большой дозы. Об этом заявил медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич. Новость по теме Четверо детей погибли, лекарство принял только отец: новые версии смертельного отравления пельменями «Для человека дихлофос не вреден, если он был распылен в аэрозоле по техническим условиям обработки помещения. После проветривания средство не имеет токсичной летальной дозы для здорового человека», — утверждает Ловцевич, его слова передает ТАСС. Если человек выпьет дихлофос, это приведет к моментальному отравлению, которое может закончиться смертью в течение часа, отметил эксперт. Сергей Ловцевич предполагает, что произошедшее может быть связано с пищевым отравлением, вызванным токсической инфекцией. Возможно, семья употребила продукты низкого качества. Эксперт выдвигает версию о возможном содержании кадаверина или других токсинов в пище, которую употребляли дети накануне трагедии. По его словам, токсические вещества могут разрушаться, и через пару дней их уже не обнаружить в крови. Ранее Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии опубликовало информацию о расследовании случая отравления семьи, в результате которого погибли четверо детей. Основные рассматриваемые версии включают вдыхание паров инсектицидного аэрозоля и употребление в пищу продуктов, содержащих токсичные вещества. Для выяснения обстоятельств происшествия назначена химическая экспертиза изъятых флаконов с аэрозолем против насекомых, найденных в доме семьи. Эксперты должны определить состав содержимого и его возможное влияние на организм человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дихлофос не может быть причиной отравления семьи в Красноярском крае из-за требуемой для этого большой дозы. Об этом заявил медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич. «Для человека дихлофос не вреден, если он был распылен в аэрозоле по техническим условиям обработки помещения. После проветривания средство не имеет токсичной летальной дозы для здорового человека», — утверждает Ловцевич, его слова передает ТАСС. Если человек выпьет дихлофос, это приведет к моментальному отравлению, которое может закончиться смертью в течение часа, отметил эксперт. Сергей Ловцевич предполагает, что произошедшее может быть связано с пищевым отравлением, вызванным токсической инфекцией. Возможно, семья употребила продукты низкого качества. Эксперт выдвигает версию о возможном содержании кадаверина или других токсинов в пище, которую употребляли дети накануне трагедии. По его словам, токсические вещества могут разрушаться, и через пару дней их уже не обнаружить в крови. Ранее Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии опубликовало информацию о расследовании случая отравления семьи, в результате которого погибли четверо детей. Основные рассматриваемые версии включают вдыхание паров инсектицидного аэрозоля и употребление в пищу продуктов, содержащих токсичные вещества. Для выяснения обстоятельств происшествия назначена химическая экспертиза изъятых флаконов с аэрозолем против насекомых, найденных в доме семьи. Эксперты должны определить состав содержимого и его возможное влияние на организм человека.