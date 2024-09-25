Shot: Орбакайте ссорится с друзьями и коллегами, которые остались в России

25 сентября 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Орбакайте и Руссо должны были выступать на мероприятии в Дубае Певица Кристина Орбакайте отказалась петь с исполнителем Авраамом Руссо. Дело в том, что артисты не смогли согласовать совместные с Руссо песни, пишет Shot. «У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся — на каких-то концертных площадках», — передает Shot слова Руссо. Издание добавило, что ранее Руссо говорил, что ему все равно на уехавших из России артистов и он продолжит гастролировать по стране. Орбакайте и Руссо пригласили спеть на мероприятии в Дубае, передает Life.ru . Однако певица в последний момент отказалась выходить на сцену. Выяснилось, что директор певицы не согласовал с ней совместные треки с Руссо. Она исполнила их одна и не вернула организаторам полученный гонорар. Ранее Shot сообщил, что Орбакайте, уехавшая в США, выставила на продажу дачу артистки Аллы Пугачевой и две квартиры в центре Москвы. Несмотря на снижение цены с 225 миллионов рублей в мае 2023 года до 162 миллионов рублей, дача так и не была продана. Две квартиры площадью 259,9 и 225,5 квадратных метров выставлены на продажу по цене около 200 миллионов рублей за каждую. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Кристина Орбакайте отказалась петь с исполнителем Авраамом Руссо. Дело в том, что артисты не смогли согласовать совместные с Руссо песни, пишет Shot. «У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся — на каких-то концертных площадках», — передает Shot слова Руссо. Издание добавило, что ранее Руссо говорил, что ему все равно на уехавших из России артистов и он продолжит гастролировать по стране. Орбакайте и Руссо пригласили спеть на мероприятии в Дубае, передает Life.ru. Однако певица в последний момент отказалась выходить на сцену. Выяснилось, что директор певицы не согласовал с ней совместные треки с Руссо. Она исполнила их одна и не вернула организаторам полученный гонорар. Ранее Shot сообщил, что Орбакайте, уехавшая в США, выставила на продажу дачу артистки Аллы Пугачевой и две квартиры в центре Москвы. Несмотря на снижение цены с 225 миллионов рублей в мае 2023 года до 162 миллионов рублей, дача так и не была продана. Две квартиры площадью 259,9 и 225,5 квадратных метров выставлены на продажу по цене около 200 миллионов рублей за каждую.