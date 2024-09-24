Уехавшая за рубеж Орбакайте избавляется от недвижимости в России

Орбакайте выставила на продажу дачу Пугачевой и две элитные квартиры в Москве

24 сентября 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Орбакайте выставила на продажу дачу Пугачевой за 162 миллиона рублей Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Певица Кристина Орбакайте, уехавшая в США, выставила на продажу дачу артистки Аллы Пугачевой и две квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Попрощавшаяся с Россией Кристина Орбакайте начала избавляться от своих активов в РФ стоимостью более полумиллиарда рублей. Среди них дача Пугачевой и две шикарные квартиры в центре Москвы», — передает telegram-канал. Дача Примадонны, расположенная в деревне Бережки Солнечногорского района, не находит покупателя уже более двух лет. Этот трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров на участке в 80 соток был подарен Орбакайте в 2014 году. В доме есть шесть спален, бильярдная, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Несмотря на снижение цены с 225 миллионов рублей в мае 2023 года до 162 миллионов рублей, объект так и не продан. Кроме дачи, Кристина Орбакайте продает две квартиры в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице в Москве. Этот комплекс, построенный в 2008 году, располагает фитнес-центром, салоном красоты и другими удобствами. Две квартиры на восьмом этаже с панорамными окнами и площадью 259,9 и 225,5 квадратных метров выставлены на продажу по цене около 200 миллионов рублей за каждую. Ранее Кристина Орбакайте заявила, что в марте 2024 года дала последний концерт в Санкт-Петербурге и в РФ в целом. Певица отметила, что встретится со своими российским фантами «в лучшей жизни», передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Кристина Орбакайте, уехавшая в США, выставила на продажу дачу артистки Аллы Пугачевой и две квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Попрощавшаяся с Россией Кристина Орбакайте начала избавляться от своих активов в РФ стоимостью более полумиллиарда рублей. Среди них дача Пугачевой и две шикарные квартиры в центре Москвы», — передает telegram-канал. Дача Примадонны, расположенная в деревне Бережки Солнечногорского района, не находит покупателя уже более двух лет. Этот трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров на участке в 80 соток был подарен Орбакайте в 2014 году. В доме есть шесть спален, бильярдная, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Несмотря на снижение цены с 225 миллионов рублей в мае 2023 года до 162 миллионов рублей, объект так и не продан. Кроме дачи, Кристина Орбакайте продает две квартиры в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице в Москве. Этот комплекс, построенный в 2008 году, располагает фитнес-центром, салоном красоты и другими удобствами. Две квартиры на восьмом этаже с панорамными окнами и площадью 259,9 и 225,5 квадратных метров выставлены на продажу по цене около 200 миллионов рублей за каждую. Ранее Кристина Орбакайте заявила, что в марте 2024 года дала последний концерт в Санкт-Петербурге и в РФ в целом. Певица отметила, что встретится со своими российским фантами «в лучшей жизни», передает 360.ru.