В Екатеринбурге школьник-паркурщик полез по стене дома и сорвался с 3 этажа

Парень упал с большой высоты и выжил (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге восьмиклассник, увлекающийся паркуром, забрался по стене дома на уровень третьего этажа и сорвался. Парень жив, и сейчас находится в больнице, рассказал URA.RU источник.

«14-летний подросток залез на большую высоту по стене дома на улице Фурманова, но сорвался с уровня третьего этажа. Он получил серьезные травмы, но выжил. Сейчас школьник в реанимации детской больницы №9, он в сознании», — говорит собеседник агентства.

По его словам, ребенок увлекается паркуром и экстримом, и именно это сподвигло его покорить жилой дом. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту падения подростка.