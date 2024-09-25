В Екатеринбурге школьник-паркурщик полез по стене дома и сорвался с 3 этажа

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Вид на город с ЖК "Эверест". Екатеринбург, высота, рабочий, стройитель, строительный лифт, стройка
Парень упал с большой высоты и выжил (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге восьмиклассник, увлекающийся паркуром, забрался по стене дома на уровень третьего этажа и сорвался. Парень жив, и сейчас находится в больнице, рассказал URA.RU источник.

«14-летний подросток залез на большую высоту по стене дома на улице Фурманова, но сорвался с уровня третьего этажа. Он получил серьезные травмы, но выжил. Сейчас школьник в реанимации детской больницы №9, он в сознании», — говорит собеседник агентства.

По его словам, ребенок увлекается паркуром и экстримом, и именно это сподвигло его покорить жилой дом. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту падения подростка.

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В Екатеринбурге восьмиклассник, увлекающийся паркуром, забрался по стене дома на уровень третьего этажа и сорвался. Парень жив, и сейчас находится в больнице, рассказал URA.RU источник. «14-летний подросток залез на большую высоту по стене дома на улице Фурманова, но сорвался с уровня третьего этажа. Он получил серьезные травмы, но выжил. Сейчас школьник в реанимации детской больницы №9, он в сознании», — говорит собеседник агентства. По его словам, ребенок увлекается паркуром и экстримом, и именно это сподвигло его покорить жилой дом. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту падения подростка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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